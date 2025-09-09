La Primitiva deja un premio de más de 7 millones de euros a un único acertante de Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Imagen de la administración número 1 de Azuqueca de Henares.

Un acertante de Azuqueca de Henares (Guadalajara) se ha llevado un premio de 7,3 millones de euros en el sorteo de la Primitiva de este lunes 8 de septiembre.

Se trata del único boleto acertante de categoría especial al haber acertado los 6 números de la combinación ganadora y el reintegro.

Por el momento, los únicos datos que se conocen es que este afortunado selló su participación en la administración número 1 del municipio azudense, situada en la avenida de Guadalajara, 14.

La combinación ganadora de este sorteo ha sido la compuesta por los números 02, 07, 09, 26, 36 y 46.

El número complementario ha correspondido al 18 y el reintegro al 3, mientras que el Joker ha recaído en el número 0 616 166.