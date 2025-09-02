Califican de "temeridad" la autorización de una protesta antitaurina durante las fiestas de un pueblo de Guadalajara

El Partido Popular de Tendilla (Guadalajara) ha criticado que la Subdelegación del Gobierno de España en la provincia haya "autorizado una concentración antitaurina el mismo día que comienzan las fiestas patronales del municipio", el 5 de septiembre.

El teniente de alcalde y portavoz del partido, Israel Pérez, en el municipio ha pedido a la Subdelegación que se "reconsidere la decisión" porque "incurre en una absoluta temeridad e irresponsabilidad".

Además, ha anunciado que lo han comunicado por carta al organismo ya que "el hecho de coincidir dos concentraciones, habiendo sido ya programada la del festejo popular según programa de fiestas, puede dar lugar a altercados y enfrentamientos que pueden ser evitados por la Subdelegación".

"El Ayuntamiento ha emitido un informe desfavorable por no ser conveniente hacer coincidir dos concentraciones de carácter contrario estando previamente programada una de ellas", ha expresado.

Más actividades

Pérez también ha recordado que el viernes hay actividades desde las 12 horas, con hinchables en la Plaza Mayor, una fiesta de la espuma, la concentración de peñas con el chupinazo y desfile de peñas, carrozas, gigantes y cabezudos.

"No podemos entender que la subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos, decida empañar el ambiente festivo y de alegría que debe reinar estos días en el pueblo", ha lamentado.

Por último, ha expresado que "si la Subdelegación continúa con su empeño y no recapacita, debe asegurar la presencia de suficientes agentes de la Guardia Civil". "Creemos que la concentración antitaurina el mismo día del inicio de nuestras fiestas supone una provocación que todavía se está a tiempo de evitar", ha sentenciado.