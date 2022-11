Piden ayuda para conseguir una silla ortopédica para una menor de Guadalajara con parálisis

La familia de Sakura Álvarez Díaz, una niña de cuatro años con parálisis cerebral severa de Guadalajara ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe, para lograr que la menor pueda acceder a una silla ortopédica.

“Estoy recaudando fondos para una silla ortopédica para evitar tener lesiones de cadera y columna que se me pueden producir por un mal posicionamiento, y que los organismos públicos no me la quieren conceder”, han indicado los padres en nombre de la menor.

Silla “muy cara”

Así han informado desde la plataforma, desde la que indican que los padres no pueden permitirse el gasto ya que es una silla “muy cara”.

“Apenas tenemos medios. Ellos hacen todos los meses el esfuerzo de conseguir el dinero para mis terapias, que también son muy costosas. Os estaré eternamente agradecida si nos ayudáis, a mis papis y a mí, a conseguir el dinero suficiente para poder comprar esta silla para mejorar un poquito la calidad de vida”.

Sigue los temas que te interesan