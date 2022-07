El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha manifestado que no entiende por qué el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, el PP, sigue empeñado en que el nuevo parque de bomberos "no se haga" y no comparte en absoluto que este se lleve al actual acuartelamiento del GEO cuando este cuerpo se traslade al nuevo emplazamiento, pues si las va a dejar un cuerpo de seguridad "no es pertinente" que la coja otro.

Así se ha pronunciado el alcalde durante la presentación del nuevo camión de bomberos donde, en declaraciones a los periodistas, ha apuntado no entender el "empecinamiento" del Grupo Popular "de no seguir con el nuevo parque de bomberos".

Según Rojo, cuando llegaron ellos al Gobierno municipal era "vergonzosa" la falta de medios que había en el Parque de Bomberos de Guadalajara, teniendo que realizar unas inversiones que ha calificado de "históricas", entre ellas la adquisición de este nuevo camión que este lunes se ha presentado.

Ha admitido que "no ha sido fácil", como tampoco lo ha sido la puesta en marcha de la licitación y posterior adjudicación del nuevo parque, que ya ha quedado desierta, pero ha precisado que desde el equipo de Gobierno van a seguir trabajando para que se adjudique la obra y espera que en el mes de septiembre hayan visto la vía de contratación pertinente. Espera que se pueda ejecutar la obra a finales de 2022 o principios de 2023.

Respecto al camión que este lunes se ha presentado, el jefe técnico, Ignacio Jimeno, ha explicado que se trata de un vehículo de primera intervención que cuenta con la última tecnología, y "altamente necesario". Este vehículo cuenta con medios más modernos y eso va a facilitar la labor del cuerpo y la respuesta que se pueda dar ante alguna emergencia.

