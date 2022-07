Los trabajadores del plan de empleo de Azuqueca siguen sin cobrar: "Vergüenza ajena"

El grupo municipal de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ya mostró su indignación en el último Pleno al comprobar que el Gobierno municipal planteaba un levantamiento de reparo interpuesto por el Departamento de Intervención, para abonar las cantidades adeudadas, no sólo por los servicios extraordinarios realizados por los trabajadores de vías y obras, sino también por la nómina correspondiente al mes de junio de las personas empleadas en el plan de empleo.

La portavoz de la formación de izquierdas, María José Pérez Salazar, ha tachado de bochornosa la gestión del Gobierno municipal que, lejos de proteger a los más vulnerables, los abandona a su suerte.

Según la concejal, el Ayuntamiento lleva años suplementando el salario que ofrece la Junta de Comunidades a estas personas "para que puedan gozar de una remuneración digna y jamás ha habido problemas, por lo que no entendemos que estas cantidades, para ser abonadas, deban ir en forma de levantamiento de reparo al Pleno por insuficiencia o inadecuación del crédito, cuando no han tenido pudor alguno en destinar paletadas de dinero en gasto superfluo".

"Sentimos vergüenza ajena como miembros de la Corporación que somos, tras haber leído las declaraciones del señor alcalde en las que afirmaba que “el plan de empleo se trata de un fantástico programa que daba una oportunidad laboral a las personas desempleadas y que, al mismo tiempo, permite mejorar los servicios que recibe la ciudadanía” y ver ahora como estas mismas personas no cobran la parte de sus salarios que este Ayuntamiento tiene presupuestada", dice Pérez Salazar.

María José Pérez señala como responsable único al Gobierno municipal por permitir que personas en situación de vulnerabilidad que encuentran una pequeña ayuda en estos programas, no perciban sus remuneraciones: "Aún no han cobrado la parte correspondiente a la nómina de junio y todo apunta a que sucederá lo mismo con la del mes de julio. Una pésima gestión con la que no sólo vulneran derechos laborales, sino que desatienden al más débil", afirma.

Ha aprovechado también para denunciar el hecho de que la Red Local de Tiendas Solidarias, que facilita el acceso a productos de primera necesidad a personas o familias con escasos ingresos económicos del municipio no esté funcionando. "Una de las acciones del Programa Extraordinario por la Cohesión Social para ayudar a aquellos vecinos y vecinas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social y que también favorece al comercio local y se encuentra totalmente paralizada sin que el Gobierno municipal haya explicado los motivo"s, afirma Pérez.

La portavoz del grupo IU ha finalizado exigiendo una solución urgente al problema que pasa por abonar las nóminas de estas personas y de poner a funcionar con urgencia la Red de Tiendas Solidarias. De no ser así, su grupo llevará el asunto al próximo Pleno, y ha afirmado que un Gobierno jamás debe olvidarse de la parte vulnerable de la población, de hacerlo, no merece gobernar.

