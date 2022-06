La Asociación Guadalajara Antitaurina ha condenado que este sábado 18 de junio "se ha realizado una suelta de vacas por el Tajo, en Trillo, Guadalajara". "Esta forma de diversión no puede representar a ningún pueblo de España. No, el maltrato animal no puede ser identitario de ningún lugar en ninguna parte del mundo".

En un comunicado, han aseverado que "estas pobres vacas no merecen el estrés, el miedo, la tortura física y psicológica y, como no, su posterior muerte, porque una población ha decidido que es su tradición, su identidad, su forma de mostrar al mundo la capacidad de ser absurdamente insensible e ignorante".

"Y, encima jaleando con una bandera que representa a millones de personas que no solo consideramos esto una barbaridad, un acto sádico e inhumano hacia seres sintientes. Y posiblemente utilizarán recursos económicos del Ayuntamiento habiendo verdaderas necesidades en este, como en tantos pueblos de nuestra tierra mucho más necesarias de cubrir que realizar estos actos crueles y miserables. No. Esto es inadmisible", han concluido.

