Guadalajara vacunará a los mayores de 45 sin cita en el San José desde el próximo sábado

Con el objetivo de acelerar la vacunación de la población de la provincia de Guadalajara, a partir de este sábado, 22 de enero, se amplía el grupo de edad de la población general llamada a vacunarse en el Servicio de Vacunación Centralizada del Polideportivo San José.

De esta manera desde el sábado 22 de enero podrán acudir a recibir su dosis de refuerzo sin necesidad de cita todas las personas residentes en la provincia de Guadalajara que tengan más de 45 años y estén pendientes de recibir dicha dosis.

Por otra parte, a partir del jueves 27 la convocatoria se abre también para la administración de dosis de refuerzo a las personas de 40 años cumplidos o más, también sin cita.

El servicio de Vacunación Centralizada, ubicado en el polideportivo San José (entrada por calle Enrique Fluiters) permanece abierto para la vacunación en horario de 8.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.00 horas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Las personas que acudan a vacunarse deben ir provistas de su tarjeta sanitaria o documento que acredite que residen en la provincia de Guadalajara. Simultáneamente, continúa administrándose en este punto la vacuna pediátrica frente al covid.

Afluencia de personas

El número de personas vacunadas cada día dependerá de las dosis diarias disponibles. Al tratarse de vacunación sin cita, puntualmente podrían darse situaciones de mayor afluencia de personas y con ello posibles demoras que tratarán de resolverse a la mayor rapidez.

En este sentido, desde la GAI de Guadalajara se quiere trasladar un mensaje de agradecimiento por la colaboración y comprensión de la ciudadanía ante las posibles incidencias que puedan surgir, así como por el compromiso demostrado por los vecinos y vecinas de la provincia con su respuesta a la vacunación.

Por otra parte, esta vacunación sin cita se complementa con la que se está llevando a cabo en la red de Atención Primaria de toda Guadalajara.

Bulos por redes sociales

Finalmente, y ante la aparición de mensajes por redes sociales y mensajería que puedan inducir a confusión sobre la vacunación en el San José, se recuerda que no deben acudir a vacunarse a esta instalación las personas que no estén no incluidas en la convocatoria vigente para cada grupo de edad, algo que en todo caso se comunicará de manera continua por cauces oficiales.

Sólo se vacunará a personas de cualquier edad en el caso de aquéllas que no están vacunadas y desean iniciar su pauta de vacunación.

