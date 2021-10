Firmas en Guadalajara para que la persona que hizo fotos de un desahucio no vaya a la cárcel

Cuatro años y medio de cárcel es lo que le piden a Diego Catriel, un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por haber fotografiado desde su ventana en una vivienda de Guadalajara el desahucio de una familia en una imagen en la que también aparecían los agentes judiciales, según ha informado la propia organización en nota de prensa.

Segun la Plataforma, era un desahucio de una madre de sólo 17 años, un padre de 19 y un bebé de unos 5 meses. Cuando Diego Catriel vio la escena "decidió sacar cuantas fotos pudo y tras subirlas a redes sociales. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara pidió borrar esa publicación cautelarmente porque podía haber un delito. A pesar de que lo hicieron, subir una foto del auto de acusación del Juzgado le ha costado a Diego una petición de cuatro años de cárcel por tres delitos: injurias, desobediencia y delito contra la intimidad".

Consideran este hecho "delirante porque en los contenidos que subió la PAH a redes no había ninguna injuria, ni tampoco delito de desobediencia porque borró el contenido que le solicitaron. Era personal funcionario en el ejercicio de sus funciones".

No entienden que sabiendo que hay miles de imágenes compartidas en redes sociales de los desahucios, "que a día de hoy se siguen produciendo, hayan decidido tomarla con Diego e ir contra él. Parece que se quiere mandar un aviso a navegantes de que los desahucios van a seguir existiendo y sobre todo, que a nadie se le ocurra grabar o publicar ese contenido. Ya se sabe: de lo que no se habla, no existe".

Para evitar que Diego entre en la cárcel y pedir a la Fiscalía que retire los cargos presentados contra él, han iniciado esta petición en Change.org "con la que esperamos movilizar a miles de personas".

"El problema no es quién fotografía o graba un desahucio: el problema es que este tipo de desahucios sigan existiendo. A alguien no le interesa que se sepa que en España se desahucia a familias sin alternativa habitacional, incluidos bebés", afirman los promotores de la recogida de firmas.

El juzgado nº2 de lo Penal de Guadalajara ya le ha citado a declarar el día 9 de diciembre, manteniendo las mismas acusaciones ya que la Audiencia Provincial de Guadalajara desestimó el recurso interpuesto.

