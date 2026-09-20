Miguel Tellado, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y la secretario local del PP de Cuenca, Beatriz Jiménez, el pasado viernes en Cuenca. E.E.

Militantes del PP de Cuenca lamentan las "duras críticas" de Tellado a la gestión de Prieto e insisten en el Congreso

La herida abierta en el PP de Cuenca con la salida de su entonces secretario provincial, Benjamín Prieto, en noviembre de 2025, parece que está lejos de cerrarse. Al menos así se desprende del relato que los militantes críticos con la actual gestora hacen del encuentro que tuvieron el pasado viernes en la capital con el secretario general del partido, Miguel Tellado y que se saldó con "duras críticas" a la gestión del que fue secretario provincial durante 12 años.

Agrupados bajo el nombre 'los valientes de Cuenca', estos militantes que tras la dimisión de Prieto pidieron la celebración de un congreso provincial para elegir a su sustituto, aprovecharon la visita del número dos de su partido a la capital para "plantearle directamente nuestras preguntas y reivindicaciones", aseguran en un post publicado en redes sociales.

En el encuentro, que "no fue programado ni facilitado", aseguran que tuvieron que "insistir" para hablar con Tellado después de que "su comitiva evitara ese encuentro". Finalmente, el cara a cara se produjo y en él buscaban "trasladarle personalmente aquello que llevamos meses reclamando: explicaciones, respeto a los Estatutos, respeto a los derechos de los afiliados y la convocatoria del Congreso Provincial".

Sin embargo, según el relato que hace de los hechos, la conversación tornó "extremadamente tensa" y terminó "sin acuerdo".

De este intercambio de pareceres, lamentan las "duras críticas a la gestión y a la etapa de Benjamín Prieto al frente del PP de Cuenca" de Tellado.

Apoyo a Prieto

A raíz de esta situación, este grupo de militantes han lamentado que "para defender o justificar la situación actual sea necesario desacreditar la etapa anterior y a quien fue elegido por los afiliados para presidir nuestro partido en la provincia".

"Benjamín merece nuestro respeto. Y los afiliados también", agregan.

Por eso, vuelven a abogar por "dar la palabra a los afiliados mediante la convocatoria de un Congreso Provincial" para resolver la cuestión en lugar de "enfrentar el pasado con el presente".

"Ayer buscamos respuestas. No las encontramos. Buscamos una solución. No hubo acuerdo. Pero sí salimos con nuestras convicciones todavía más claras: diálogo, Estatutos, afiliados y Congreso", finalizan.

Petición de Congreso

Esta situación nace de la confección de una gestora por parte del PP de Castilla-La Mancha con el diputado regional José Martín Buro al frente como reemplazo de Prieto.

Ya desde ese momento, decenas de alcaldes y militantes descontentos hicieron públicas sus reticencias a esta situación y pidieron la celebración de un Congreso Provincial para que la dirección encargada de confeccionar las listas para las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027 fuera elegida por las bases y esa responsabilidad no recayera en la gestora.

La ausencia de acuerdo llevó a Génova a mandar un emisario que, según estos militantes, prometió la celebración de la cita congresual en un plazo de seis meses.

Este plazo concluyó el pasado mes de mayo, momento en el que más de 70 alcaldes, concejales y afiliados impugnaron de manera formal la gestora alegando que transcurrido medio año se sobrepasaba el tiempo estipulado por la normativa nacional.

Entre los firmantes se encontraban la que fuera senadora por el PP conquense, Montserrat Martínez, junto a militantes y cargos públicos como los alcaldes de Carboneras de Guadazaón, Carlos Arteche, el de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, o los de Gascueña, Buenache de la Sierra, La Huérguina, Tresjuncos, Campillo Paravientos, Valdemoro Sierra, Villar del Humo, Víllora, Salinas del Manzano, La Cierva, Algarra y Garaballa.

También respaldaron la impugnación los portavoces de Villamayor de Santiago, Belmonte, Villalba de la Sierra, Quintanar del Rey, Moya y Fuentelespino de Moya, y otros cargos como el concejal de Mota del Cuervo, Miguel Olivares; el presidente de la Junta Local del PP en Minglanilla, Miguel Ángel Valero; y los integrantes de NNGG, Paula Abán, Juan Alberto López y Héctor Ruipérez.

Tellado descarta el Congreso

Por su parte, Miguel Tellado fue preguntado por esta cuestión durante la visita y descartó que se fuera a celebrar el Congreso Provincial porque llegados a este punto, su partido está "centrado en ganar elecciones y no en ganar congresos", argumentó.

"Lo importante no es hablar de las cuestiones internas, sino cómo podemos ser útiles a la gente, mejorar la vida de la gente, el servicio público. El PP está en Cuenca, Castilla-La Mancha y España centrado en ganar las próximas elecciones generales, las próximas elecciones autonómicas y las próximas elecciones municipales", afirmaba.

Del mismo modo, indicaba que durante su visita a Cuenca se había reunido con "todos los cargos públicos" que tiene el PP en la ciudad y en la provincia "para decirles que, en estos momentos, lo importante es España, Castilla-La Mancha y Cuenca".