Villar de Olalla denuncia ante el Seprona ataques a gatos de sus colonias felinas con una escopeta de perdigones

El Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca) ha denunciado ante el Seprona de la Guardia Civil varios episodios de agresiones a gatos de colonias felinas controladas por el municipio. Estos ataques se habrían cometido presuntamente con una escopeta de perdigones.

Desde el Consistorio han informado que estos animales están "bajo la protección de la ley" al vivir en las colonias felinas gestionadas dentro del programa de control poblacional ético (captura-esterilización-retorno, CER) con autorización del propio Ayuntamiento, según ha informado EFE al tener acceso a un bando móvil.

En un comunicado emitido por el Ayuntamiento, han destacado que agredir a estos animales "no solo es un acto de crueldad, sino también un delito y una infracción administrativa grave".

También han asegurado que el uso de un arma es una circunstancia "agravante expresa", y han recordado que cuando el maltrato se comete con armas, instrumentos u objetos peligrosos para la vida del animal, la pena se impone en su mitad superior, según la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

Esta normativa determina que si el disparo se realiza con un arma de fuego (categoría en la que pueden incluirse determinadas armas de aire comprimido según su potencia), el juez puede imponer la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años, según ha apuntado el Consistorio.

El Ayuntamiento de Villar de Olalla ha indicado que ya ha trasladado las pruebas e informaciones sobre este hecho a la benemérita y ha pedido la colaboración ciudadana para que "si se ha presenciado algún ataque, conoce cualquier dato relevante o escucha disparos en la zona" se ponga en contacto con el Instituto Armado o el Ayuntamiento.