Ambulancias, enfermeras y oftalmólogos: la Junta despliega un refuerzo sanitario en Cuenca por el eclipse solar

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado un dispositivo especial en la provincia de Cuenca con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto para prevenir incendios forestales ante la previsión de una gran afluencia de personas y vehículos.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, ha indicado que la principal preocupación es evitar que la concentración de público y vehículos incremente el riesgo de incendio o dificulte la actuación de los servicios de emergencia.

A través de una resolución, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible ha determinado que entre el 11 y el 13 de agosto estará cerrado al tráfico de vehículos a motor el acceso a determinados tramos de pistas forestales y accesos situados en montes de utilidad pública de numerosos municipios de la provincia.

Esta medida no afecta a las carreteras generales, las vías urbanas ni los accesos habituales a los pueblos.

También se han establecido cinco zonas de exclusión a las que no se podrá acceder para observar el eclipse por su especial sensibilidad y por el riesgo de incendio: el nacimiento del río Cuervo —en Vega del Codorno—; el cerro de las Antenas-San Cristóbal —en Cuenca—; el parque de fauna El Hosquillo —en Las Majadas—; el nacimiento del río Júcar —en Tragacete—; y el cañón de Talayuelas.

Además, el día del eclipse estarán operativos la totalidad de los agentes medioambientales de la provincia y habrá patrullas móviles del plan contra incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), en las zonas de observación previstas. Se ampliará el funcionamiento de retenes y torretas de vigilancia hasta las 22.00 horas.

Refuerzo sanitario

El Sescam también reforzará la atención sanitaria en aquellos lugares donde se prevé una mayor concentración de personas.

En Cuenca capital habrá un puesto sanitario atendido por personal de Enfermería, se reforzará Atención Primaria y también el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Cuenca. En Cañete, Priego y Tragacete se incorporará una ambulancia adicional de Soporte Vital Básico y se reforzará la Atención Primaria. En Talayuelas también se desplazará una ambulancia de Soporte Vital Básico desde Landete.

El servicio de Protección Ciudadana de la Junta apoyará la coordinación del dispositivo de emergencias, incluida la movilización de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de los municipios cuando sea necesario. Personal del servicio estará presente en el Puesto de Mando Avanzado de Cuenca capital, que se ubicará en la calle Francisco Suay.

También estarán disponibles los retenes de conservación de carreteras de la Junta de las cuatro zonas de la provincia y 72 trabajadores, además de maquinaria y otros medios.

Recomendaciones de la Guardia Civil

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca ha difundido en una nota de prensa las medidas de seguridad personales que hay que tener en cuenta para este evento astronómico, como no mirar directamente al Sol sin protección adecuada, siendo imprescindible el uso de gafas homologadas para este tipo de eventos, así como llevar agua y protección solar y tener el teléfono de urgencias de la Guardia Civil, 062, disponible en todo momento.

Asimismo, ha aconsejado planificar el viaje con antelación y ha recordado que está totalmente prohibido detener los vehículos en la calzada o en los arcenes para presenciar el fenómeno astronómico, y ha señalado que existen restricciones temporales a la circulación de vehículos pesados y camiones de más de 7.500 kilos en las principales vías de la provincia durante la tarde del día 12, especialmente a partir de las 17:00 horas.

Para prevenir incendios, la Guardia Civil ha recordado que está prohibido arrojar colillas, encender fuego o realizar barbacoas incluso en las áreas recreativas; y estacionar los vehículos sobre vegetación seca o pasto, así como que está prohibido abandonar basura, botellas de plástico o cristales en el monte y que no está permitida la acampada libre.