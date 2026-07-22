Isidro Gómez Cavero.

Isidro Gómez Cavero. Cuenca nos Une

Cuenca

Cuenca llora la muerte de Isidoro Gómez Cavero, el médico y político que dedicó su vida a hacer crecer su ciudad

Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, lideró algunos de los proyectos más importantes de Cuenca durante la última década.

Más información: Isidoro Gómez Cavero, impulsor de Cuenca Nos Une, deja su cargo como teniente de alcalde por razones médicas

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Cuenca ha perdido este miércoles a una de las personalidades más influyentes de su historia reciente. Isidoro Gómez Cavero ha fallecido a los73 años tras una larga enfermedad, poniendo fin a una trayectoria marcada por su compromiso con la sanidad, el deporte y la vida pública de la ciudad.

Médico de profesión, fundador del Hospital La Alameda, impulsor de Cuenca nos Une, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad y expresidente del Balonmano Ciudad Encantada, su figura deja una huella que trascendió cualquier ámbito en el que participó.

Su fallecimiento llega apenas un mes después de abandonar definitivamente la política por motivos de salud. El pasado 18 de junio, tal y como informó este medio, Gómez Cavero renunció a su acta de concejal y al cargo de segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca.

Isidoro Gómez-Cavero

Esta decisión fue motivada por el agravamiento del tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2024 y por el que tuvo que ser intervenido en dos ocasiones.

Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha

A pesar de la enfermedad, nunca dejó de ser un referente para la formación política que fundó ni para el deporte conquense. Solo unas semanas antes de su retirada, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiso reconocer toda una vida de servicio concediéndole el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha durante el acto institucional del Día de la Región celebrado, precisamente, en Cuenca.

Aunque era ampliamente conocido por su trayectoria como médico y empresario sanitario, Gómez Cavero acabó protagonizando uno de los mayores vuelcos políticos que se recuerdan en la capital conquense.

Después de años siendo cortejado por los grandes partidos, decidió concurrir a las elecciones municipales de 2019 al frente de Cuenca nos Une, una agrupación de electores que irrumpió con fuerza al conseguir seis concejales y convertirse en la segunda fuerza política de la ciudad. Aquel resultado le otorgó la llave del Gobierno municipal y permitió el acuerdo con el PSOE de Darío Dolz.

José Luis Martínez Guijarro junto a Isidoro Gómez Cavero. Foto: JCCM.

Durante dos mandatos desempeñó el cargo de segundo teniente de alcalde, convirtiéndose en una de las figuras con mayor peso dentro del Ejecutivo local. Desde esa responsabilidad impulsó algunos de los proyectos considerados estratégicos para la ciudad, como el inicio de los remontes mecánicos al Casco Antiguo o la remodelación de la calle Carretería.

Tras las elecciones de 2023, Cuenca nos Une perdió representación, pero mantuvo suficiente fuerza para renovar el pacto de gobierno con los socialistas. Gómez Cavero defendía que la colaboración institucional con la Junta de Comunidades era clave para atraer inversiones y acelerar proyectos pendientes para la capital.

Antes de convertirse en protagonista de la política municipal, Gómez Cavero ya era una figura imprescindible para el deporte conquense. Como presidente del Balonmano Ciudad Encantada, cargo que ejerció en dos etapas, lideró la época más brillante de la entidad.

Último adiós

Su labor fue reconocida con la Medalla e Insignia de Plata de la Federación Española de Balonmano, además del cariño de toda la afición conquense. En octubre de 2025 tuvo que abandonar la presidencia del club debido al avance de la enfermedad, aunque siguió muy vinculado a la entidad hasta el final.

Las campanas de la Torre de Mangana de Cuenca doblarán este miércoles a las 12.00 horas por el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, teniente de alcalde durante las dos últimas legislaturas de la ciudad, cuya pérdida ha sido lamentada por todo el espectro político. El velatorio se celebrará en el Tanatorio de la Paz y la misa será este jueves a las 11.00 horas en la iglesia de San Esteban.

La noticia de su fallecimiento ha generado un aluvión de mensajes de condolencia desde el ámbito político, institucional y deportivo. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el presidente regional, Emiliano García-Page, que ha expresado su pesar a través de X. "Ha fallecido alguien que trabajó mucho por Cuenca. Puedo decir con orgullo que, desde que nos conocimos, fuimos amigos".

Ayuntamiento de Cuenca

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José Luis Martínez Guijarro

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REBI Balonmano Cuenca

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Álvaro Martínez Chana

PSOE Cuenca

UB Conquense