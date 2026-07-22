Cuenca llora la muerte de Isidoro Gómez Cavero, el médico y político que dedicó su vida a hacer crecer su ciudad

Cuenca ha perdido este miércoles a una de las personalidades más influyentes de su historia reciente. Isidoro Gómez Cavero ha fallecido a los73 años tras una larga enfermedad, poniendo fin a una trayectoria marcada por su compromiso con la sanidad, el deporte y la vida pública de la ciudad.

Médico de profesión, fundador del Hospital La Alameda, impulsor de Cuenca nos Une, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad y expresidente del Balonmano Ciudad Encantada, su figura deja una huella que trascendió cualquier ámbito en el que participó.

Su fallecimiento llega apenas un mes después de abandonar definitivamente la política por motivos de salud. El pasado 18 de junio, tal y como informó este medio, Gómez Cavero renunció a su acta de concejal y al cargo de segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cuenca.

Esta decisión fue motivada por el agravamiento del tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2024 y por el que tuvo que ser intervenido en dos ocasiones.

Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha

A pesar de la enfermedad, nunca dejó de ser un referente para la formación política que fundó ni para el deporte conquense. Solo unas semanas antes de su retirada, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiso reconocer toda una vida de servicio concediéndole el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha durante el acto institucional del Día de la Región celebrado, precisamente, en Cuenca.

Aunque era ampliamente conocido por su trayectoria como médico y empresario sanitario, Gómez Cavero acabó protagonizando uno de los mayores vuelcos políticos que se recuerdan en la capital conquense.

Después de años siendo cortejado por los grandes partidos, decidió concurrir a las elecciones municipales de 2019 al frente de Cuenca nos Une, una agrupación de electores que irrumpió con fuerza al conseguir seis concejales y convertirse en la segunda fuerza política de la ciudad. Aquel resultado le otorgó la llave del Gobierno municipal y permitió el acuerdo con el PSOE de Darío Dolz.

Durante dos mandatos desempeñó el cargo de segundo teniente de alcalde, convirtiéndose en una de las figuras con mayor peso dentro del Ejecutivo local. Desde esa responsabilidad impulsó algunos de los proyectos considerados estratégicos para la ciudad, como el inicio de los remontes mecánicos al Casco Antiguo o la remodelación de la calle Carretería.

Tras las elecciones de 2023, Cuenca nos Une perdió representación, pero mantuvo suficiente fuerza para renovar el pacto de gobierno con los socialistas. Gómez Cavero defendía que la colaboración institucional con la Junta de Comunidades era clave para atraer inversiones y acelerar proyectos pendientes para la capital.

Antes de convertirse en protagonista de la política municipal, Gómez Cavero ya era una figura imprescindible para el deporte conquense. Como presidente del Balonmano Ciudad Encantada, cargo que ejerció en dos etapas, lideró la época más brillante de la entidad.

Último adiós

Su labor fue reconocida con la Medalla e Insignia de Plata de la Federación Española de Balonmano, además del cariño de toda la afición conquense. En octubre de 2025 tuvo que abandonar la presidencia del club debido al avance de la enfermedad, aunque siguió muy vinculado a la entidad hasta el final.

Las campanas de la Torre de Mangana de Cuenca doblarán este miércoles a las 12.00 horas por el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, teniente de alcalde durante las dos últimas legislaturas de la ciudad, cuya pérdida ha sido lamentada por todo el espectro político. El velatorio se celebrará en el Tanatorio de la Paz y la misa será este jueves a las 11.00 horas en la iglesia de San Esteban.

La noticia de su fallecimiento ha generado un aluvión de mensajes de condolencia desde el ámbito político, institucional y deportivo. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el presidente regional, Emiliano García-Page, que ha expresado su pesar a través de X. "Ha fallecido alguien que trabajó mucho por Cuenca. Puedo decir con orgullo que, desde que nos conocimos, fuimos amigos".

Ha fallecido alguien que trabajó mucho por Cuenca. Puedo decir con orgullo que, desde que nos conocimos, fuimos amigos. DEP Isidoro. pic.twitter.com/nDlW19FZ1S — Emiliano García-Page (@garciapage) July 22, 2026

Ayuntamiento de Cuenca

𝐄𝐥 𝐀𝐲𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐜𝐚 𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐚 𝐈𝐬𝐢𝐝𝐨𝐫𝐨 𝐆𝐨́𝐦𝐞𝐳 𝐂𝐚𝐯𝐞𝐫𝐨



Amplía la información https://t.co/D2RaSKc1PF pic.twitter.com/XkfnMqJtqq — Ayuntamiento de Cuenca (@aytocuenca) July 22, 2026

Darío Dolz

Querido Isidoro, qué pena más grande. Te has ido demasiado pronto, con las ganas que tú tenías de seguir luchando por Cuenca mejor.



Ni te imaginas lo que te voy a echar de menos, lo que te vamos a echar de menos, lo que Cuenca te va a echar de menos.



Descansa en paz. pic.twitter.com/gTaVOILsJQ — Dario Dolz (@DarioDolz) July 22, 2026

José Luis Martínez Guijarro

Cuenca entera te va a echar de menos.



La unidad que tanto pedías seguirá siendo nuestro camino.



DEP Isidoro pic.twitter.com/XkPqVyMIBR — José Luis Martínez (@Guijarrojl) July 22, 2026

Paco Núñez

Lamento profundamente el fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, una persona que siempre peleó por una Cuenca mejor.



Mis condolencias a toda su familia y amigos en estos duros momentos.



DEP pic.twitter.com/Ezhen7K12v — Paco Núñez (@paconunez_) July 22, 2026

REBI Balonmano Cuenca

Un día muy triste para nuestro club y para Cuenca. Hemos perdido a quien fue nuestro presidente 😢



Luchador incansable hasta el final ❤️



Nuestro más sincero apoyo y ánimo a familia y amigos 🫂 pic.twitter.com/AuNjkklwZk — REBI Balonmano Cuenca 🌪️ (@BMCdadEncantada) July 22, 2026

Amador Pastor

Hoy despedimos con enorme tristeza a Isidoro Gómez Cavero.

Médico, servidor público y una persona profundamente comprometida con Cuenca y con #CLM. Deja una huella imborrable en quienes tuvimos la suerte de conocerle.

Todo mi cariño para su familia. Descansa en paz, amigo. pic.twitter.com/s6zkPiD86t — Amador Pastor Noheda (@amadorpastorn) July 22, 2026

Beatriz Jiménez

Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Isidoro Gómez Cavero, compañero de corporación en el Ayuntamiento de Cuenca, a quien siempre guardé un sincero aprecio y un gran respeto.



Mi más sentido pésame a su familia y amigos.



Hoy es un día triste para Cuenca.

D.E.P. 🕊️ pic.twitter.com/nnWeCakJNi — Beatriz Jiménez Linuesa (@beajimenez2023) July 22, 2026

Álvaro Martínez Chana

PSOE Cuenca

Despedimos con profunda tristeza a Isidoro Gómez Cavero.

Amigo, tu huella en Cuenca será imborrable por tu trabajo, pero, sobre todo, por el cariño que siempre demostraste hacia tu ciudad.

Trasladamos todo nuestro cariño a su familia, amigos y a quienes hoy sienten su pérdida. pic.twitter.com/iargHuHHmC — PSOE Cuenca (@PSOE_Cuenca) July 22, 2026

UB Conquense