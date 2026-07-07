La Junta aprueba los nueve proyectos de Los Palancares: Page augura "muchísimos puestos de trabajo" para Cuenca

El presidente de Castilla-La Mancha ha inaugurado las oficinas centrales de Rujamar en Cuenca. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional ha autorizado los nueve proyectos vinculados al PSI del Parque Científico y Tecnológico Los Palancares de Cuenca.

La aprobación que la Consejería de Fomento ha brindado a este desarrollo supondrá "muchísimos puestos de trabajo" vinculados a una economía "que hace riqueza con la sostenibilidad", ha añadido.

El presidente regional ha insistido en que el objetivo es que Cuenca se convierta en "la provincia que más destaque por la industria de la economía circular". Al respecto, ha recordado que se trata de una estrategia en la que la Administración regional trabaja desde hace tiempo junto a la Diputación provincial.

El jefe del Ejecutivo regional ha explicado que "vincular una parte del futuro de esta provincia y de la región" a la nueva industria del dato, la nueva industria vinculada a las energías sostenibles y a la economía sostenible es "de una inteligencia extraordinaria, a prueba de cualquier tipo de crisis".

Además, ha subrayado que Castilla-La Mancha fue "pionera" en el desarrollo de las energías renovables.

Reconocimiento a Rujamar

Page se ha referido al carácter emprendedor de Cuenca, una provincia que "sorprende a mucha gente" por su capacidad para generar iniciativas empresariales incluso en contextos de dificultad.

"La adversidad también fabrica emprendedores", ha añadido. Para ello, ha tomado a la ovícola Rujamar como ejemplo de superación tras el incendio sufrido por la empresa. Cerca de 700 familias "dependen directa o indirectamente de la actividad de esta compañía", ha contado Page durante la inauguración de su nueva sede central en la capital provincial.

Asimismo, ha defendido el papel de los empresarios "desde el pequeño comerciante hasta los grandes" como generadores de riqueza y empleo.

Más allá de Los Palancares, el presidente regional ha anunciado que su Gobierno ya ha dado el "pistoletazo de salida" a la adjudicación de 800.000 euros para las obras de ampliación y reforma del centro de salud Cuenca II. En la misma línea, ha apuntado que "próximamente" habrá nuevos anuncios relacionados con el Hospital Universitario de Cuenca.