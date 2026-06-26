Cuenca aprueba un presupuesto para 2026 que asciende a 71,9 millones: "Unas cuentas sin precedentes"

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 71,9 millones de euros en ingresos, con 71,6 millones en gastos. Unas cuentas que han salido adelante con los votos a favor de los concejales del PSOE y de Cuenca nos Une.

El concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, ha expresado que se trata del "presupuesto más importante de los últimos años, creciendo con respecto al ejercicio anterior y poniendo a las personas en el centro de sus políticas públicas".

"Las cuentas cuentan con una cifra de inversión sin precedentes que superará los 22 millones de euros. Permitirán actuar simultáneamente en la reurbanización de espacios públicos, la mejora de barrios y pedanías, el ciclo integral del agua, instalaciones deportivas, patrimonio municipal y del suelo", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que las cuentas tienen como prioridad "garantizar la calidad de los servicios públicos", de forma que se destinan 2,63 millones de euros a limpieza viaria, 2,03 millones de euros a parques y jardines, 1,94 millones de euros a recogida de residuos, 1,39 millones de euros a tratamiento de residuos y 1,77 millones de euros a alumbrado público.

Rechazo del PP

Por su parte, el PP ha votado en contra a los presupuestos municipales por "responsabilidad" con la ciudadanía, ya que las cuentas "llegan tarde y con fallos estructurales".

El portavoz, Álvaro Barambio, ha explicado que las cuentas reflejan un "acto unilateral de poder" y ha criticado el retraso en la aprobación, ya que debían haber entrado en vigor "el 1 de enero".

"Una ciudad en prórroga es una ciudad parada, con menos capacidad de invertir y de corregir problemas. El retraso ni siquiera se ha aprovechado para incorporar las propuestas viables formuladas por la oposición o las mociones aprobadas previamente por el propio pleno", ha sentenciado.