El vuelco de un camión provoca el corte de la A-3 en la provincia de Cuenca sentido Valencia

Imagen del punto en el que se ha producido el siniestro captada por las cámaras de la DGT.

El vuelco de un camión en la autovía A-3 a la altura del término municipal de Belinchón (Cuenca) ha provocado el corte de la autovía en sentido Valencia.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12:11 horas en el punto kilométrico 77, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al lugar del accidente han acudido bomberos de la Diputación del parque de Tarancón, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, aunque no hay información sobre el estado del conductor.

Por su parte, la Guardia Civil ha habilitado un paso alternativo por la vía de servicio.

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