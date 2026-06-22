El pueblo de Castilla-La Mancha que ha dormido por debajo de los 10º grados en plena ola de calor

Castilla-La Mancha está sumida en plena ola de calor. Con los termómetros disparados y Almadén (Ciudad Real) marcando la segunda temperatura más alta (42,4 ºC) de España este domingo, la región también guarda pequeños paraísos en los que conciliar el sueño sin aire acondicionado no se convierte en misión imposible.

Salvacañete, un municipio situado en la provincia de Cuenca, ha marcado una temperatura mínima de 9,6 ºC a las 7:00 horas de este lunes. Se trata de la segunda temperatura más baja de todo el país solo superada por La Orotava, en Santa Cruz de Tenerife, donde el mercurio ha descendido a los 7,8 ºC, según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este registro choca de plano con la noche tropical que se ha registrado en prácticamente toda la región, sobre todo en las provincias de Toledo y Ciudad Real.

La mínima más alta ha correspondido a Talavera de la Reina (Toledo) donde a las 7:50 horas se registraban 26,5 ºC.

En un rango similar se ha situado la propia Almadén con 24,5 ºC y Navahermosa (Toledo) con 24,4 ºC.

Alerta naranja

De cara a este lunes, se prevé que la ola de calor continúe con las provincias de Toledo y Ciudad Real en su totalidad y parte de Guadalajara en aviso naranja por temperaturas que rebasarán los 40 ºC. El resto de la región estará bajo aviso amarillo con registros por encima de los 37-38 ºC en la mayoría de la comunidad autónoma.

En las capitales de provincia, la previsión es que las temperaturas oscilen entre los 19 y los 38 grados en Albacete, entre los 22 y los 41 en Ciudad Real, entre 23 y los 37 grados en Cuenca, entre 22 y 40 grados en Guadalajara y entre 23 y 42 grados en Toledo.