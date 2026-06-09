La dana de 1434 que el remonte de Cuenca ha destapado: una "avalancha de cuatro metros" engulló el barrio de San Martín

Los últimos hallazgos arqueológicos de las obras de construcción de los remontes mecánicos en el casco antiguo de Cuenca han desvelado que un episodio de fuertes lluvias —similar a lo que ahora se conoce como dana— arrasó el barrio de San Martín de la ciudad en el siglo XV.

El arqueólogo responsable de la excavación, Míchel Muñoz, ha situado en el quinto tramo de la escalera los nuevos descubrimientos. El técnico ha destacado la aparición de un nevero, un pozo destinado a recoger hielo y nieve procedentes de la sierra para la conservación de alimentos.

Junto a este elemento, se han identificado un muro cerrado, dos niveles superpuestos de suelo y cerámicas valenciana —de Manises y Paterna— que el experto data en torno al siglo XV.

No obstante, Muñoz ha subrayado que lo más "fascinante" es la ausencia de escombros en la plataforma inferior. Se han documentado restos de barro, fauna, tablas de carnicería y suelos de yeso que, sin embargo, "eran imposibles de mantener".

Son materiales que "no hemos hallado", ha dicho. "Es como si los escombros hubieran desaparecido tras una avalancha de barro de cuatro metros". La interpretación del arqueólogo es que hubo un desastre meteorológico en las postrimerías del Medievo. "No creo que convirtieran el sitio en escombrero y seleccionaran material: los escombros para un sitio y el barro para otro".

Para indagar en esa hipótesis, el arqueólogo ha acudido a los archivos. La Crónica de Juan II, una obra escrita por Álvar García de Santa María, "nos dice que en 1434 se tiró lloviendo prácticamente en toda la [península] desde el 28 de octubre —las conocidas como lluvias de Todos los Santos— hasta el 7 de enero", ha recordado.

Muñoz ha comentado que hay pruebas de estas lluvias incesantes en ciudades como Madrid, Sevilla, Zaragoza o Valladolid. Para averiguar si también pudo verse afectada Cuenca, ha acudido al archivo de la catedral. "Allí me han mostrado un documento que dice que, en 1435, en una abadía del Huécar que ya no existe, el abad pedía permiso para no abonar los 8.000 maravedíes anuales porque tenía que pagar un molino que las grandes lluvias del año anterior se habían llevado".

Un evento que vació un barrio populoso

En todo caso, "hubo un gran desastre que arrasó totalmente el barrio de San Martín y por eso no hubo construcciones a partir de la Edad Media: debieron pensar que era muy peligroso construir allí por las lluvias", ha explicado el arqueólogo.

Muñoz piensa que este distrito fue muy populoso durante los siglos XIII y XIV "por la venta de ganado, porque la catedral, entre otras cosas, vivía de las tablas de carnicerías". Eso explicaría la gran cantidad de restos de cordero que se han encontrado en la zona.

En su opinión, debió haber también muchos artesanos que trabajaban el hueso, "porque se han encontrado casi 240 cuernos de cabra, vaca y de hueso". Todo eso se lo llevó por delante aquella dana del siglo XV. Muñoz cree que "si no es por la parroquia, el barrio hubiera desaparecido del todo".

El barrio debió sufrir otras lluvias importantes en el Quinientos, una época de "inviernos muy fríos y que provocaron muchas inundaciones", lo que llevó a la práctica desaparición de esta zona.

Un siglo después, cuando se levantó la Cueva del Fraile, "la ciudad estaba superpoblada, pero esta zona estaba llena de huertos".

El barrio de San Martín había estado habitado al menos desde el siglo X, cuando se fundó Cuenca, según han revelado las excavaciones realizadas en otros tramos de la escalera. En estas exploraciones se ha descubierto la existencia de un importante edificio de época árabe.

Todos estos hallazgos están siendo documentados y aquellos que no puedan quedar a la vista se conservarán enterrados. "O tenemos escaleras o tenemos parque arqueológico", ha subrayado el responsable de la intervención.