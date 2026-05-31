La Junta pondrá en marcha "un ambicioso proyecto con cientos de viviendas" en el espacio del antiguo hospital de Cuenca

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la Junta ya tiene "ultimado" un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social y el Ministerio de Vivienda para poner en marcha un proyecto con "cientos de viviendas" en el antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, este centro hospitalario cerró el pasado 19 de diciembre tras el inicio de la actividad sanitaria en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca.

Durante su discurso en el acto institucional del Día de la Región, celebrado este domingo en Cuenca, Page ha recordado que el terreno pertenece a la Tesorería de la Seguridad Social, por lo que el Gobierno regional ha tenido que alcanzar un acuerdo con el organismo.

"El objetivo es dar un enfoque maravilloso a lo que fue el hospital, a una zona clave para la ciudad de Cuenca y para toda la provincia", ha explicado.

Según ha detallado, será "un proyecto enormemente ambicioso, con cientos de viviendas, el Archivo Histórico Provincial, el Centro Base y unidades para la salud mental".

Dolz defiende el Plan XCuenca

Por su parte, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha defendido en el acto el Plan XCuenca y los equipamientos que se crearán en los terrenos ferroviarios, entre los que habrá "viviendas para jóvenes y calles que unirán barrios".

"Queremos que quien quiera vivir en Cuenca pueda hacerlo. No nos podemos instalar en la parálisis, como quieren algunos. Es una oportunidad única, una colaboración entre instituciones que va a cambiar radicalmente esta zona de la ciudad", ha afirmado.

Asimismo, ha anunciado que continuarán desarrollando actividades en los barrios y a "seguir plantando cara al enfado con avances".