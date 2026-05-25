José Antonio Martín-Buro durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

José Antonio Martín-Buro durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Cuenca

El PP de Cuenca destaca el "liderazgo" de Martín-Buro al frente de la gestora: "El partido está cohesionado"

Además, han puesto en valor a Beatriz Jiménez como "la mejor opción para liderar el futuro de la ciudad".

Más información: Más de 70 alcaldes, concejales y afiliados impugnan la gestora del PP de Cuenca y exigen convocar el congreso provincial

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El Partido Popular de Cuenca ha destacado el liderazgo de José Antonio Martín-Buro como presidente provincial y de Beatriz Jiménez como candidata a la Alcaldía de Cuenca. Y ha defendido la actividad desarrollada en la provincia durante los últimos meses por un partido "cohesionado".

Así lo han expresado el secretario general del PP en Cuenca, Martín Lapeña, y la diputada provincial y portavoz Raquel Oliver, después de que más de 70 alcaldes, concejales y afiliados hayan impugnado la gestora del partido en la provincia y hayan exigido la convocatoria del congreso provincial antes de las elecciones.

"El PP está preparado, cohesionado y con un proyecto real de futuro y Beatriz Jiménez es la mejor opción para liderar el futuro de la ciudad de Cuenca", han expresado.

Presentación de las impugnaciones en la sede provincial del Partido Popular. Foto: Democracia PP Cuenca.

Lapeña ha reivindicado la actividad territorial desarrollada por el Partido Popular en los últimos meses y ha asegurado que el partido "no está esperando a que lleguen las elecciones, sino que lleva tiempo recorriendo la provincia, reuniéndose con asociaciones, agricultores, empresarios y vecinos.

"El PP trabaja cuando nadie nos está mirando, que es cuando de verdad se demuestra el compromiso. El partido está preparado para competir electoralmente para ganar y para gobernar con solvencia", ha afirmado.

Asimismo, los dirigentes han resaltado la campaña 'Pasión por nuestra tierra' del Partido Popular, que refleja su compromiso "con las raíces, las tradiciones y la identidad de la provincia".

Y han criticado que la coincidencia de administraciones socialistas en Cuenca no ha supuesto avances para la provincia, sino "retrasos, proyectos paralizados y una creciente sensación de abandono".

Por último, los han acusado de mantener a Cuenca "paralizada, sin inversiones y atrapada en un modelo agotado".