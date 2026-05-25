El PP de Cuenca destaca el "liderazgo" de Martín-Buro al frente de la gestora: "El partido está cohesionado"

El Partido Popular de Cuenca ha destacado el liderazgo de José Antonio Martín-Buro como presidente provincial y de Beatriz Jiménez como candidata a la Alcaldía de Cuenca. Y ha defendido la actividad desarrollada en la provincia durante los últimos meses por un partido "cohesionado".

Así lo han expresado el secretario general del PP en Cuenca, Martín Lapeña, y la diputada provincial y portavoz Raquel Oliver, después de que más de 70 alcaldes, concejales y afiliados hayan impugnado la gestora del partido en la provincia y hayan exigido la convocatoria del congreso provincial antes de las elecciones.

"El PP está preparado, cohesionado y con un proyecto real de futuro y Beatriz Jiménez es la mejor opción para liderar el futuro de la ciudad de Cuenca", han expresado.

Lapeña ha reivindicado la actividad territorial desarrollada por el Partido Popular en los últimos meses y ha asegurado que el partido "no está esperando a que lleguen las elecciones, sino que lleva tiempo recorriendo la provincia, reuniéndose con asociaciones, agricultores, empresarios y vecinos.

"El PP trabaja cuando nadie nos está mirando, que es cuando de verdad se demuestra el compromiso. El partido está preparado para competir electoralmente para ganar y para gobernar con solvencia", ha afirmado.

Asimismo, los dirigentes han resaltado la campaña 'Pasión por nuestra tierra' del Partido Popular, que refleja su compromiso "con las raíces, las tradiciones y la identidad de la provincia".

Y han criticado que la coincidencia de administraciones socialistas en Cuenca no ha supuesto avances para la provincia, sino "retrasos, proyectos paralizados y una creciente sensación de abandono".

Por último, los han acusado de mantener a Cuenca "paralizada, sin inversiones y atrapada en un modelo agotado".