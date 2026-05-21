Más de 70 alcaldes, concejales y afiliados impugnan la gestora del PP de Cuenca y exigen convocar el congreso provincial

Varios alcaldes, portavoces, concejales y afiliados del Partido Popular de Cuenca han presentado en la sede provincial 72 impugnaciones pidiendo que "cese de inmediato las funciones de la actual gestora". Y han solicitado la convocatoria de un Congreso provincial para "cumplir lo que dictan los estatutos".

La que fuera senadora por el PP conquense, Montserrat Martínez, ha sido una de las firmantes de este recurso, junto a afiliados y alcaldes como el de Carboneras de Guadazaón, Carlos Arteche, el de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, o los primeros ediles de Gascueña, Buenache de la Sierra, La Huérguina, Tresjuncos, Campillo Paravientos, Valdemoro Sierra, Villar del Humo, Víllora, Salinas del Manzano, La Cierva, Algarra y Garaballa.

Asimismo, han respaldado la impugnación los portavoces de Villamayor de Santiago, Belmonte, Villalba de la Sierra, Quintanar del Rey, Moya y Fuentelespino de Moya. Y se han unido el concejal de Mota del Cuervo, Miguel Olivares; el presidente de la Junta Local del PP en Minglanilla, Miguel Ángel Valero; y los integrantes de NNGG, Paula Abán, Juan Alberto López y Héctor Ruipérez.

Según el escrito, el pasado 4 de mayo finalizaron los seis meses que estipula la normativa nacional para este tipo de gobiernos transitorios.

Montserrat Martínez ha recordado que a la obligatoriedad de cumplir con la normativa que rige el funcionamiento del partido "se une el compromiso que adquirieron representantes de Génova en noviembre del pasado año 2025 en una reunión celebrada en la sede de Cuenca ante decenas de alcaldes, portavoces y concejales para convocar un congreso antes de seis meses".

"La democracia y transparencia interna en un partido político son pilares que no se pueden obviar, como tampoco a los afiliados que tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. Cómo van a confiar los ciudadanos en un partido para el gobierno de nuestras instituciones si no es capaz de garantizar un proceso interno limpio. Tenemos que dar ejemplo y demostrar que no somos iguales que otras formaciones que con imposiciones o pucherazos designan a sus gobernantes", ha indicado.

Martín-Buro, "aferrado al cargo"

Martínez ha destacado la "lealtad" de los alcaldes, portavoces, concejales y afiliados del PP de Cuenca esperando a que se convoque el congreso.

"Comprobado que de momento no se hace y que el actual dirigente de la gestora, José Antonio Martín-Buro, justifica y se aferra a su cargo cada día, sin importarle que nadie le haya votado, hemos decidido pedir formalmente el cese ya de este gobierno transitorio", ha expresado.

Por ello, ha apremiado a que se celebre el congreso "lo antes posible", ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas.

"El desencanto de alcaldes, concejales y afiliados ante esta situación va en aumento y hay que frenarlo ya". ha afirmado.

Cabe recordar que, en noviembre de 2025, casi 70 alcaldes y portavoces de la provincia de Cuenca ya firmaron una petición en la que se exigía la celebración de un congreso y manifestando su "desacuerdo por la forma en la que se obligó al anterior presidente, Benjamín Prieto, a renunciar a su cargo".