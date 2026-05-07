Cuenca invertirá 7,5 millones en remodelar la calle Carretería: pavimento, árboles, luces en el suelo, un toldo...

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado la intervención en la calle Carretería, una de las principales vías de la ciudad, que lucirá una plataforma única y tendrá iluminación de suelo, árboles y la opción de extender un toldo a lo largo de toda la calle.

"Hemos tenido en cuenta la vida social que tiene actualmente Carretería a la hora de hacer el diseño", ha expresado el alcalde, Darío Dolz, que ha detallado que se trata de una obra con un coste de 7,5 millones que se ejecutará en 13 fases y que afectará al aspecto exterior de la principal arteria comercial de la ciudad.

Asimismo, la intervención se aprovechará para distintos trabajos subterráneos de alcantarillado, comunicaciones y canalizaciones de gas.

Respecto a la circulación de tráfico, se mantendrá como hasta ahora el paso de los autobuses y de los vehículos para la carga y descarga en el horario autorizado.

Junto a Carretería, habrá intervenciones en Plaza de la Hispanidad y Constitución, parte de Calderón de la Barca y Fray Luis de León, José Luis Álvarez De Castro, Colón, Sánchez Vera, Parque San Julián.

El pavimento que se use en la vía principal será el que marcará el estilo de todas estas calles aledañas y se asemejará al que se va a emplear en Hurtado de Mendoza y Plaza del Xúcar, donde ya se está trabajando, siendo este de granito y de mayor grosor.

"No poner pegas"

Dolz ha resuelto algunas preguntas que los vecinos habían expresado en redes sociales. Ha garantizado que se han hecho medidas para que puedan caber los pasos de Semana Santa y ha adelantado que la idea es convertir la Plaza de la Hispanidad en una "zona peatonal verde".

También se ganará espacio en la Plaza de la Constitución, donde se va a renovar el área infantil y, junto a ella, la calle Mateo Miguel Ayllón cambiará de sentido y pasará a ser de bajada.

La financiación de la obra se distribuye entre los 6,1 millones del Plan Integral y los 1,4 que se toman del convenio que se firmó con Carretería para el Gobierno regional. El tiempo de ejecución oscilará entre los 18 y 24 meses.

"Espero que los conquenses no seamos tan anormales de ponerle pegas a todos los proyectos", ha expresado.