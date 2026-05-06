Martín-Buro niega división en el PP de Cuenca y evita poner fecha al congreso: "Génova tendrá que decidir el momento"

A punto de cumplirse seis meses desde que José Antonio Martín-Buro asumió la presidencia de la gestora del PP de Cuenca, tras la dimisión de Benjamín Prieto en noviembre de 2025, persisten las voces críticas que exigen un congreso extraordinario. Sin embargo, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el dirigente interino niega cualquier división interna y deja en manos de la dirección nacional la decisión sobre el cónclave.

Martín-Buro rechaza en redondo que exista una fractura en el PP conquense y asegura: "División no existe". Explica, en la misma línea, que todas las discrepancias se han resuelto "dentro de los órganos internos, que es como tiene que ser".

Aunque la gestora ha enfrentado recursos de afiliados y manifiestos de hasta 66 alcaldes reclamando renovación orgánica urgente, Martín-Buro evita fijar fechas para el congreso extraordinario y advierte que resultaría "presuntuoso" por su parte "augurar una decisión que tienen que decidir otros órganos", en referencia a Génova.

Apela a los estatutos

Así, apela a los estatutos del partido, que fijan seis meses para "valorar esa situación y decidir cuál es el camino a emprender", sin obligar a convocar congreso en ese plazo. "Igual que se decidió que se creara una junta gestora en el mes de noviembre, tendrán que decidir el momento de que haya un congreso".

Martín-Buro, que dice estar centrado en "revalidar" tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027 la "mayoría" que respalda al PP conquense, afirma que el encargo que le hicieron tanto Génova como la dirección autonómica del partido cuando se puso al frente de la gestora fue "buscar los mejores referentes".

Para ello, confía en la utilidad de la "ruta 238", un sistema de trabajo que permite al PP de Cuenca mantener contacto directo con alcaldes y afiliados en todos los municipios de la provincia. De esta forma, añade, se respalda a los 108 alcaldes populares como a los cargos que están ejerciendo una "oposición constructiva" en aquellos lugares donde no gobiernan.

Prieto, un "activo esencial"

Preguntado por su relación con Benjamín Prieto, el histórico expresidente del PP conquense, se refiere a él como "un activo absolutamente esencial" en las últimas dos décadas y asegura que su rol actual como senador le permite seguir trabajando por los conquenses y tener presencia activa en actos provinciales.

En la capital, al ser cuestionado si Beatriz Jiménez —que ya encabezó la candidatura del PP en 2023 sin lograr imponerse al actual alcalde socialista Darío Dolz— debería repetir como candidata, Martín-Buro recuerda el respaldo público que le expresó Miguel Tellado, secretario general del PP, en Semana Santa.

Aunque ha subrayado que las candidaturas a capitales las decide la dirección nacional, presenta a Beatriz Jiménez como un perfil idóneo para ser "la primera mujer alcaldesa de Cuenca" gracias a su "implicación", "sacrificio personal" y labor como diputada nacional.