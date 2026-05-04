Reconstruido el puente que se llevó la dana en Landete (Cuenca) y obligaba a dar una vuelta de 20 kilómetros

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este lunes el puente que discurre sobre el río Ojos de Moya en Landete (Cuenca) que fue arrasado por la dana de octubre de 2024 y obligaba a los habitantes de este municipio conquense a realizar una vuelta de 20 kilómetros para comunicarse. La inversión total de esta obra, sufragada por la Junta, ha rondado los 2,6 millones de euros.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha detallado que el nuevo puente se ha hecho "para que nadie tenga que acordarse para mal de nosotros los próximos 100 años o más", ya que se trata de "una obra de ingeniería que está sobredimensionada, para poder aguantar cualquier tipo de envite mucho más duro, incluso del que se sufrió hace un año y medio".

Más allá de este acto, el puente lleva en funcionamiento desde Navidad, por lo que el consejero ha reivindicado que "ya les gustaría a muchos pueblos en la Comunidad de Valencia el poder tener las infraestructuras recuperadas en tan solo 12 meses desde que se ha contratado la obra".

"Las cosas hay que hacerlas bien y hacerlas a su ritmo", ha asegurado, además de apuntar que "de nada sirve un puente como en los años 70 que luego se lo lleve la riada".

Hernando ha detallado que esta nueva infraestructura mejora la seguridad y accesibilidad con carriles, arcenes y aceras a ambos márgenes y ha sido coordinado con los responsables técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, así como la actuación en el entorno del puente histórico con la Delegación Provincial de Cultura que ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico de los trabajos.

Durante la ejecución de la obra, que descansa sobre una cimentación de 24 metros, se han salvado dificultades como la presencia de agua en el río durante toda la obra lo que obligó a realizar un desvío provisional del cauce que luego ha habido que demoler, así como las posibles afecciones a la estructura del puente antiguo.

Además, se han repuesto todos los servicios que discurrían por la calzada antigua, agua, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, iluminación y en la última fase se procedió a acondicionar estéticamente el entorno del puente antiguo y su vallado perimetral.

Alivio vecinal

Por su parte, el alcalde de Landete, Mariano Turégano, ha relatado cómo el colapso obligaba a los vecinos de una y otra parte del pueblo a recorrer 20 kilómetros por un desvío provisional habilitado, aunque unos días después el Ejército instaló una pasarela que garantizaba el tránsito peatonal entre los dos márgenes del río Ojos de Moya.

De ahí que el primer edil haya reconocido que "el alivio ha sido grande" no solo para los vecinos del pueblo, sino también para los residentes en otros municipios próximos y vehículos pesados que hacen ruta por la CM-215 desde la sierra de Cuenca hacia Levante.