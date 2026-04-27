Un pueblo de Cuenca pide amparo al Defensor del Pueblo por la plaga de conejos: "La situación es catastrófica"

El Ayuntamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca), junto a las tres cooperativas del municipio y la Junta de Propietarios local, ha pedido amparo al Defensor del Pueblo por la "grave situación" que atraviesa su término municipal ante los que describen como un “escenario catastrófico” en los cultivos por la "acción crónica" de la plaga de conejos.

Según explica el Consistorio en un comunicado de prensa, los agricultores y pequeños propietarios de tierras vienen denunciando desde hace años la "ineficacia" de las medidas adoptadas por las administraciones para controlar la sobrepoblación de estos animales.

Ante esta situación, reclaman "soluciones eficaces y compensaciones económicas" por las pérdidas que vienen soportando de forma continuada.

La alcaldesa de Horcajo de Santiago, María Roldán, ha subrayado el "gravísimo problema social" que supone para la comarca el "avance incontrolado de esta plaga", que asegura está provocando la pérdida sistemática de cosechas desde hace años.

En su opinión, resulta "una paradoja que se aprueben leyes contra la despoblación o se hable de la 'España vaciada' mientras no se abordan problemas" como este, que, según sostiene, "empujan a los vecinos a abandonar el medio rural en busca de oportunidades en las grandes ciudades".

Por su parte, los presidentes de las cooperativas y de la Junta de Propietarios apuntan que una parte importante del problema se debe a la configuración del territorio y a la presencia de infraestructuras y dominio público.

En este sentido, señalan que carreteras, vías pecuarias, autovías y líneas férreas tienen la condición de “zonas de seguridad”, donde no se puede cazar o, en caso de hacerlo, debe ser sin armas de fuego. Esta circunstancia, afirman, dificulta el control de la población de conejos y agrava el problema en este y otros municipios de la comarca.

Desde el Ayuntamiento recuerdan además la obligación de las administraciones titulares de las infraestructuras de controlar y reducir la población de estos animales, que están causando daños en los cultivos colindantes.

Se plantean una "acción colectiva"

En este contexto, el consistorio ha comenzado a estudiar la interposición de una "acción colectiva" frente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para reclamar daños y compensaciones económicas por la "inacción de las medidas adoptadas y la pérdida de renta de los agricultores locales".

Por último, Horcajo de Santiago recuerda que ha recurrido la Resolución de Comarca de Emergencia Cinegética que afecta a 400 municipios de Castilla-La Mancha por considerarla "ineficaz".