El PP exige a la Junta un nuevo helipuerto en Huete (Cuenca): "El actual está abandonado y con graves deterioros"

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha una "solución inmediata y definitiva" para el helipuerto de Huete (Cuenca), una infraestructura "esencial para la atención de emergencias sanitarias que continúa abandonada y con graves limitaciones de uso, especialmente en horario nocturno".

Así lo ha expresado el presidente del PP de Cuenca y diputado regional, José Martín-Buro, que ha afirmado que se trata de "una demanda histórica del municipio y de toda su zona de influencia", ya que el helipuerto actual depende del Gobierno regional y presenta "importantes deficiencias".

"Está abandonado y con graves deterioros del suelo, carece de manga de viento, solo permite operaciones diurnas y la existencia de un cableado cercano dificulta las labores de aterrizaje y despegue, lo que impide su utilización con las garantías de seguridad necesarias, especialmente durante la noche o en condiciones meteorológicas adversas", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que esta reivindicación no es nueva y que ya en 2017 los vecinos de Huete impulsaron una recogida de firmas que reunió cerca de 3.000 apoyos para solicitar al Sescam la construcción de una nueva helisuperficie o adecuar el actual.

"La solución más eficaz, segura y económica no pasa por parchear la instalación actual, sino por construir un nuevo helipuerto en un terreno alternativo que ya se sabe que es apto. Es una reivindicación que el alcalde de Huete y diputado provincial, Fran Doménech, ha planteado en numerosas ocasiones y que incluso ha sido objeto de enmiendas del PP de Castilla-La Mancha a los presupuestos regionales, sin que hasta la fecha haya habido respuesta", ha afirmado.

Por ello, ha instado a que exista "voluntad política", insistiendo en que la seguridad y la atención sanitaria de los vecinos de Huete y de toda la comarca "no pueden seguir esperando".