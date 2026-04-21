Varios alcaldes de La Mancha conquense denuncian la "falta de servicios" en el Hospital de Villarrobledo

La alcaldesa de El Pedernoso (Cuenca) y diputada regional del Partido Popular por Cuenca, Ana Cantarero, ha reclamado a la Junta "explicaciones urgentes" ante la situación que atraviesa el Hospital General de Villarrobledo. Según ha indicado, la falta de personal en servicios esenciales "está provocando un deterioro asistencial que afecta directamente a los pacientes".

Cantarero ha alertado de la gravedad de lo que está ocurriendo en distintos pueblos que tienen en Villarrobledo su hospital de referencia.

Y ha expresado que la plantilla de Radiodiagnóstico y Rehabilitación "presenta carencias importantes, lo que está generando listas de espera muy largas y retrasos en valoraciones básicas".

"Hay servicios que directamente no se están prestando, lo que incrementa la preocupación entre los vecinos que han denunciado que este se está convirtiendo más en un Centro de Salud que en un hospital", ha afirmado.

La 'popular' ha mostrado su inquietud por las sugerencias de derivar a pacientes al Hospital Universitario de Cuenca, pese a que para muchos municipios Villarrobledo es el centro más cercano. Ha afirmado que esto alimenta la percepción de un desmantelamiento progresivo del hospital y ha pedido a Page que aclare por qué se están produciendo estas situaciones.

Asimismo, ha recordado que el alcalde de El Provencio, Julián Barchín, también ha expresado su malestar por esta situación, afirmando que el Ayuntamiento había recibido indicaciones no oficiales para recomendar a los vecinos acudir al hospital de la capital conquense.

A estas reivindicaciones se han sumado los alcaldes afectados de San Clemente, La Alberca de Záncara, Las Mesas, El Provencio y Las Pedroñeras, quienes han indicado que muchos vecinos llevan meses esperando una valoración de fisioterapia y que otros servicios no se están atendiendo.

"Muchos pacientes se están viendo obligados a poner su hospital de referencia en Cuenca o Albacete, que se encuentran a más de 100 kilómetros, mientras que Villarrobledo está a 20 minutos en coche", ha criticado.

"Medidas inmediatas"

Por ello, ha exigido a la Junta que explique por qué un hospital que atiende a una comarca con tantos habitantes "funciona con carencias tan acusadas".

Y ha reclamado transparencia sobre la gestión del centro, pidiendo que se adopten "medidas inmediatas para garantizar que los vecinos reciban atención sanitaria en su hospital más cercano".

"El PP de Cuenca considera que la situación requiere una respuesta urgente. Pedimos al Gobierno socialista de Page que refuerce la plantilla, recupere los servicios afectados y garantice una atención adecuada a los pacientes que dependen del Hospital General de Villarrobledo", ha sentenciado.