Un total de 40 asociaciones protestarán este sábado en un pueblo de Cuenca contra las plantas de biogás

Un total de 40 asociaciones, colectivos y plataformas de la provincia de Cuenca se manifestarán este sábado 28 de marzo en Carrascosa del Campo contra la instalación de plantas de biogás en el municipio y su comarca.

Así ha informado la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural, que ha detallado que la movilización se enmarca en el creciente debate en España sobre la implantación de plantas de biogás y biometano en entornos rurales. En concreto, distintos territorios han comenzado a organizarse ante la concentración de este tipo de proyectos y su posible impacto ambiental y social.

La convocatoria reunirá a vecinos, agricultores, asociaciones y colectivos sociales de distintos puntos del territorio en defensa de su modelo de vida, su entorno y su futuro en el medio rural.

"Se espera una movilización muy significativa en la zona", han expresado los organizadores de la protesta.

Estreno de un documental

El acto incluirá el estreno de un 'teaser' del documental 'Extraños en el Paraíso' sobre el impacto de los proyectos de biogás en el medio rural.

Se trata de una iniciativa dirigida por Liz Lobato, actriz, guionista y directora de Castilla-La Mancha, reconocida por su trabajo en el largometraje 'Tierras de nuestras madres', galardonado en diversos festivales nacionales e internacionales.