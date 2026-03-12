Un pueblo de Cuenca protestará contra tres proyectos de plantas de biometano: "Van más de 3.300 firmas"

La Asociación Vecinal del municipio conquense de Campos del Paraíso ha convocado una manifestación el próximo 28 de marzo a las 12 horas para protestar contra tres proyectos de plantas de biometano.

La asociación, respaldada por colectivos como Stop Ganadería Industrial y Pueblos Vivos Cuenca, ha organizado la protesta para recorrer las principales calles del pueblo bajo el lema 'Ni en tu pueblo ni en el mío. Un territorio, un mismo no'.

La convocatoria llega tras varias semanas de movilización social en el municipio desde que se conociera la tramitación de estas plantas. En concreto, los vecinos han celebrado asambleas multitudinarias, han constituido una asociación vecinal y han impulsado una campaña de recogida de firmas que ya supera las 3.300 adhesiones en la plataforma change.org.

"La preocupación ya no se limita a una instalación concreta. Estamos viendo cómo se proyectan varias plantas en el mismo término municipal y en municipios cercanos, lo que plantea un problema territorial mucho más amplio", ha expresado.

Según han detallado, en localidades cercanas como Huelves o Tarancón también existen proyectos en tramitación, lo que ha generado una creciente coordinación entre plataformas vecinales de la comarca.

Cartel de la manifestación.

El objetivo de la movilización es visibilizar la dimensión territorial del problema. "Lo que hoy ocurre en un municipio puede ocurrir mañana en cualquier otro", han alertado.

Asimismo, han anunciado que las movilizaciones continuarán en distintos pueblos de la comarca y de la provincia.

"Esta protesta busca abrir un debate más amplio sobre el modelo de implantación de estas infraestructuras en el medio rural y la necesidad de garantizar transparencia, participación ciudadana y una planificación territorial equilibrada", han sentenciado.