Antonio Orozco, Siloé, Leire Martín, Ojete Calor o Sanguijuelas del Guadiana, conciertos por San Julián en Cuenca

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el inicio del expediente de contratación de los conciertos de las fiestas de San Julián, que prevé la contratación de las actuaciones de Antonio Orozco, un festival de música latina y dos fechas del festival 'Indiespensables'.

Los conciertos se celebrarán los días 21, 22, 28 y 29 de agosto en el recinto de La Fuensanta. Antonio Orozco actuará el día 21 y, al día siguiente, se celebrará el festival Latino Bresh España, según ha informado Europa Press.

En cuanto al 'Indiespensables', que pasa a dos días, contará el 28 de agosto con Leire Martínez, Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Ares y DJ Set Supersubmarina y el 29 con Siloé, Ultraligera, Ojete Calor y Señor Aliaga y Honey.

El Consistorio invertirá 181.000 euros en esta contratación, lo que supone un incremento presupuestario respecto a la edición anterior, "pese al voto en contra del Partido Popular", ha recordado la portavoz municipal, Saray Portillo, durante la presentación.

Otros asuntos de la Junta de Gobierno

La portavoz se ha encargado de desglosar todos los asuntos aprobados en la última Junta de Gobierno, entre los que también destaca la aprobación del expediente para el suministro de los contenedores marrones de biorresiduos.

En total se instalarán 365 recipientes con una capacidad de 2.200 litros de carga lateral. El objetivo es que, donde haya un verde, también haya un marrón.

El resto de lotes que saldrán a contratación están en plazo de presentación de la documentación y se refieren a contenedores más pequeños.

No hay fecha para el inicio de la recogida de este servicio, que dependería de la Diputación, pero se han adquirido estos recipientes para aprovechar una subvención concedida para una adquisición que supera los 363.000 euros.

Por otro lado, la portavoz ha detallado las zonas donde se van a instalar los últimos badenes adquiridos para limitar la velocidad en la ciudad, que se situarán en las calles Noheda, Doctor Ferrán, Camino Cañete, Fausto Culebras, Periodista Ricardo Ortega, Diego Ramírez de Villaescusa, San Rafael, Río Tórtola, Juan Carlos I, Ortega y Gasset, Gerardo Diego, Los Tintes, Álvaro de Luna, Francisco Suay y Río Gritos.

Obras en áreas recreativas

Portillo también ha comunicado que se ha aprobado el proyecto técnico de obras de reposición de varias áreas recreativas de Cuenca y sus pedanías.

En concreto, son trece lotes que incluyen áreas infantiles de los parques de Santa Ana, Dos Ríos, Siglo XXI, los del Huecar, San Fernando, Titiricuenca y la zona canina de las Cañadillas. También habrá una actuación en las pedanías de Mohorte, Cólliga, Colliguilla, Tondos, Villanueva de los Escuderos y la Melgosa, en este caso para el área de calistenia.