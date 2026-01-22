El dulce típico de Cuenca con varios nombres y que alimentó a familias humildes en la posguerra: "Sencillo y barato"

Puches, gachas dulces o como cada municipio quiera llamarlas. Este postre ligado a la posguerra y a las cocinas más humildes de Cuenca y buena parte de Castilla-La Mancha, se ha colado en el "viaje gastronómico por toda España" de Carla Soldevilla, la conocida chef de Terrasa más conocida en redes sociales como @chefenial donde suma cientos de miles de seguidores.

Aunque cada pueblo contiene su propio nombre y receta, este dulce de cuchara se prepara con ingredientes tan simples como pan duro, leche, anís o canela.

Tras la guerra civil española, muchas de las familias menos pudientes encontraron en esta elaboración la posibilidad de sacar un postre caliente, saciante y muy barato con lo poco que había en la despensa.

Puches manchegas. Facilísimo

Ingredientes

Pan del día anterior para los picatostes.

100 mililitros de aceite de oliva (para freír y para la base).

50 gramos de harina.

Medio litro de leche (o parte de agua, según la versión).

60 gramos de azúcar, al gusto.

Una cucharada de anís (en grano o licor).

Canela en polvo para espolvorear.

Pasos

Corta el pan duro en cubitos y fríelos en aceite hasta que estén bien dorados. Después pásalos por papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Calienta la leche con el azúcar y el anís. Cuando rompa a hervir, apaga el fuego y deja que infusione unos minutos.

En otra cazuela, echa el aceite y la harina. Cocina a fuego medio unos 5 minutos, sin dejar de remover, para que pierda el sabor a crudo, pero sin que llegue a tostarse.

Ve agregando la leche colada poco a poco, removiendo sin parar, hasta conseguir una crema espesa, suave y sin grumos.

Sirve las puches bien calientes, con canela por encima y los picatostes fríos.

Con el paso del tiempo, cada familia defendía su versión de las puches como la auténtica y ahí empezaron a derivarse las diferentes denominaciones que siguen generando debate sobre el origen.

Hoy, en algunos lugares de la región sigue siendo un clásico el Día de Todos los Santos y otras festividades de otoño-invierno.

#receta ♬ sonido original - chefenials @chefenials 🥣PUCHES (Cuenca)!!!!! estoy segura de que este postre le ha quitado el hambre y las ganas de dulce a muchísima gente. Sencillo, barato y con el sabor típico de los dulces españoles, 10/10 . 🥛100g de pan 100g de aceite de oliva, 50g de harina, medio litro de leche, 60g de azúcar, 1 cucharada de anís, canela en polvo. . #comida

El último vídeo de Carla Soldevilla ha acercado este dulce, olvidado por muchos, al público joven y digital. La catalana comienza argumentando que en el día dedicado a Cuenca de su "viaje gastronómico" ha escogido este manjar por ser "sencillo y barato".

La chef advierte a su comunidad que este plato ​tiene ligeras variaciones: "Antes de enfadarte y decirme que esto no es de Cuenca, mejor cálmate y explícame cómo se hace en tu pueblo".

​En Cuenca muchos las conocen simplemente como puches conquenses, pero en otros municipios de La Mancha se habla de gachas dulces o de harina. Una variedad nominativa que se contrarresta con la simpleza culinaria de este postre que refleja esa cocina de aprovechamiento en tiempos difíciles.