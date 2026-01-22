Castilla-La Mancha mostrará en un podcast la riqueza de sus parques arqueológicos, "uno de nuestros grandes tesoros"

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) un ambicioso proyecto de divulgación cultural: la serie de podcast 'La tesis de Bea', que recorrerá los vestigios más singulares de los siete parques arqueológicos de la región y del yacimiento de Noheda.

El proyecto, desarrollado por las productoras Summerstory y TrueStory, consta de siete capítulos de 25 minutos cada uno y ha contado con un presupuesto de 125.000 euros. Este ofrecerá una experiencia sonora innovadora y cercana.

La serie será distribuida a partir de abril de 2026 en CMMPlay y otras plataformas digitales, con el objetivo de llegar a un público amplio y promover la divulgación del patrimonio arqueológico castellano-manchego.

Durante la presentación en FITUR, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha agradecido la colaboración institucional que ha hecho posible el proyecto y ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la historia y la cultura a la ciudadanía de manera innovadora.

Narrativa inmersiva

"Este podcast nos permite poner en valor nuestros parques arqueológicos y convertirlos en espacios de descubrimiento y aprendizaje, incluso a través de la ficción", ha afirmado Pastor.

El podcast sigue la historia de Beatriz, una joven arqueóloga que se encuentra a punto de cerrar y defender su tesis doctoral. Sin embargo, su trabajo se ve envuelto en un misterio que la lleva a recorrer los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha en busca de la verdad sobre el mítico poeta Lucius Tagus, un liberto-poeta de la villa de Carranque, y sobre el prestigioso catedrático César Mainer.

En su recorrido, Beatriz conoce a Luis, vigilante de uno de los parques que se encuentra de baja por una lesión causada por un extraño suceso ocurrido durante su trabajo nocturno.

Presentación de 'La tesis de Bea' en Fitur. JCCM

Juntos, protagonizan un viaje disparatado y frenético en un todoterreno verde pickup, enfrentándose a dilemas éticos sobre si mantener el relato oficial o desvelar la farsa que rodea al poeta antiguo.

A través de esta aventura, los oyentes recorrerán los diferentes parques arqueológicos de Castilla-La Mancha mientras descubren detalles históricos y curiosidades sobre los yacimientos.

La serie combina intriga, humor y divulgación histórica, ofreciendo una narrativa que no solo entretiene, sino que también educa sobre el patrimonio de la región, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la ficción sonora puede acercar la arqueología y la historia a todo tipo de público.

Inversión cultural

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, destacó que este proyecto se enmarca dentro de la inversión de 7,3 millones de euros que la Junta está realizando en la red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, financiada a través de los fondos europeos Next Generation.

Esta inversión tiene como objetivos la valorización de los recursos patrimoniales, la inclusión y accesibilidad, la digitalización de recursos y la sostenibilidad, al tiempo que busca promover la cultura y el turismo de la región.

"Estos fondos permiten que surjan iniciativas innovadoras como 'La tesis de Bea', que no solo promueven el patrimonio arqueológico, sino que acercan nuestra historia a todos los públicos, desde escolares hasta turistas o aficionados a la historia", ha señalado Franco.

La consejera también ha subrayado la colaboración entre las consejerías implicadas y la capacidad de generar sinergias que beneficien la promoción turística y cultural de Castilla-La Mancha.

El proyecto pretende también ser un vehículo de innovación digital, incorporando la creación de contenido audiovisual y sonoro de alta calidad que pueda ser consumido de manera flexible, adaptándose a las tendencias de consumo actuales y al público más joven, acostumbrado a plataformas digitales y podcast como medio de aprendizaje y entretenimiento.

Según Pastor, la iniciativa supone "una forma diferente de divulgar nuestro patrimonio, combinando ficción, misterio y cultura", y permitirá que los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha se conviertan en referentes de turismo cultural accesible, moderno y sostenible.

Con la llegada de abril de 2026, los siete capítulos de 'La tesis de Bea' estarán disponibles para todos los públicos, invitando a descubrir y valorar la riqueza arqueológica de Castilla-La Mancha mientras se disfruta de una historia de misterio y aventura que recorre toda la región.