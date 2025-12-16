Luz verde a unos presupuestos "inéditos" de la Diputación de Cuenca para 2026: aprobados por unanimidad

El pleno de la Diputación de Cuenca ha aprobado este martes los presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2026 con el respaldo unánime de los dos grupos políticos, un hecho inédito en la historia de la corporación que ha sido celebrado tanto por el Grupo Socialista como por el Partido Popular.

Las cuentas superan los 125 millones de euros, una cifra que roza los 130 millones si se suma el presupuesto del Organismo Autónomo de Recaudación, lo que supone un nuevo récord histórico.

Destacan incrementos en todas las partidas, con especial énfasis en el área de servicios sociales, según ha subrayado la diputada de Hacienda, Emma Cano.

Cano ha valorado el trabajo de los servicios técnicos de la Diputación, que han logrado sacar adelante el presupuesto pese a contar con menos margen de tiempo que en ejercicios anteriores, y ha agradecido al Partido Popular su apuesta por el diálogo y el consenso.

Ocho enmiendas

El Grupo Popular ha incorporado ocho enmiendas al proyecto presupuestario. El diputado Martín Lapeña, número dos de la nueva ejecutiva del PP provincial liderada por José Martín-Buro —presente en el pleno—, ha ejercido de portavoz y ha destacado que "no estamos ante un presupuesto cualquiera, sino ante una forma de entender la política que no es habitual en los tiempos que corren".

Lapeña ha señalado que en 2026 "los ayuntamientos van a poder hacer inversiones independientemente de a quién hayan votado sus vecinos" y ha defendido que "los grandes avances no llegan desde la confrontación, sino desde el acuerdo".

Más partidas

Asimismo, ha puesto en valor partidas como las destinadas al arreglo de cementerios, el plan de contingencias de caminos rurales, la mejora de los servicios farmacéuticos rurales o el apoyo al comercio ambulante en municipios sin tiendas.

No obstante, ha advertido de que el apoyo del PP "no es un cheque en blanco" al equipo de Gobierno de la Diputación.

Presupuesto "útil"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha definido el presupuesto como una herramienta "útil" para los ciudadanos y ha reconocido que el documento se ha visto "enriquecido" con las aportaciones del Grupo Popular.

"Este es el presupuesto de la colaboración y es histórico, porque no hemos encontrado ninguno anterior aprobado por unanimidad", ha destacado Martínez Chana, quien ha compartido los agradecimientos expresados durante el debate plenario.

Inversiones

Entre las principales inversiones previstas para 2026, el presidente provincial ha resaltado los 10 millones de euros destinados al inicio de la construcción del nuevo centro de tratamiento de residuos, el mantenimiento de los talleres Recual y la partida para la organización de eventos vinculados al eclipse solar del 12 de agosto de 2026.

"Hoy lanzamos a la sociedad el mensaje que quiere oír la gente: acuerdos más allá de la discrepancia", ha concluido Martínez Chana.