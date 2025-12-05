El PP presenta un recurso contencioso-administrativo contra la "fallida" modificación del transporte en Cuenca

El Partido Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha presentado este viernes un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 15 de septiembre por el que se modificó la planificación del transporte urbano.

La concejala 'popular' Beatriz Jiménez ha indicado que la iniciativa llega "tras no recibir respuesta" al recurso de reposición presentado el pasado 14 de octubre.

"La modificación se realizó sin informes técnicos, sin control y en apenas 40 minutos. Es nuestra obligación garantizar seguridad jurídica y evitar que en 2027 vuelva a repetirse un caso similar al de los más de 600.000 euros que ya han tenido que pagar los conquenses", ha expresado.

Por su parte, el concejal del PP Juan Guadalajara ha expresado que el Ayuntamiento "no dispone de ningún informe que garantice el equilibrio económico-financiero".

Además, ha apuntado a las "más de un centenar de quejas recibidas solo en el mes de septiembre con el fallido intercambiador". "El Ayuntamiento no sabe si la empresa está haciendo más kilómetros, más horas o más servicios de los contratados. El caos es absoluto", ha sentenciado.

Vuelta al anterior mapa de líneas urbanas

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca decidió el 15 de septiembre dar marcha atrás a la remodelación del transporte público y volver al anterior mapa de líneas urbanas.

Un cambio que llegó tras las incidencias registradas durante las dos primeras semanas del mes, un sistema que, según el alcalde, Darío Dolz, "no funcionó". Asimismo, el propio Dolz admitió que "el intercambiador era el eslabón más débil de la propuesta y no llegó a funcionar".

Estos hechos llevaron al regidor a admitir que los primeros días de septiembre fueron sus "peores días como alcalde".