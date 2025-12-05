El PP de Cuenca echa a andar con Martín-Buro a los mandos: todos los nombres de su Comité Ejecutivo

Oliver, Lapeña, Martín-Buro y Jiménez durante la reunión del PP de Cuenca.

La Junta Gestora del Partido Popular de Cuenca, presidida por José Manuel Martín-Buro, ha aprobado la constitución del nuevo Comité Ejecutivo Provincial, máximo órgano provincial para dirigir el partido en la provincia tras la renuncia de su presidente durante los últimos 12 años, Benjamín Prieto.

Esta salida y la puesta en marcha de la gestora levantó recelos en un más de un centenar de alcaldes y portavoces municipales del PP en la provincia, que pidieron abiertamente la convocatoria de un congreso para elegir la nueva directiva que fuese la encargada de elaborar las listas de las próximas elecciones municipales, regionales y generales.

Esta 'revuelta' fue sofocada por Génova en una reunión "dura" en la que los emisarios nacionales prometieron la celebración de la cita congresual en un plazo de seis meses.

Tras la entente, el partido ha abierto de manera oficial la nueva etapa de la gestora con la aprobación de un Comité Ejecutivo que según el partido "refleja la amplia representatividad territorial y sectorial de la provincia" gracias a "un equipo equilibrado que combina renovación, experiencia y capacidad".

Según ha indicado el secretario general del PP de Cuenca, Martín Lapeña, su composición responde al objetivo de reforzar la estructura del partido e integrar el talento y la experiencia de todos los municipios conquenses.

“Nuestra prioridad es fortalecer al partido, cohesionar nuestra estructura y estar preparados para responder con solvencia a cualquier escenario electoral que pueda llegar; máxime ante un gobierno de Sánchez agotado y sin proyecto de país”, ha asegurado.

Lapeña ha subrayado que este nuevo equipo nace con la voluntad de ser útil a los intereses de nuestra tierra, y para ello trabajarán desde la fortaleza interna y la solvencia que aportan los hombres y mujeres del Partido Popular en toda la provincia".

"Un Comité Ejecutivo que trabajará desde la escucha activa y permanente, la lealtad a los conquenses y el compromiso de atender y solucionar las necesidades reales de los 238 municipios de Cuenca", ha añadido.

De igual modo, ha indicado que "este Comité apostará por el diálogo, pero siempre desde la exigencia a las administraciones socialistas, porque las políticas del PSOE han mostrado sus límites actuando a las espaldas de las necesidades reales de Cuenca".

Reunión en Horcajo de Santiago

Además, el secretario general de los populares ha avanzado que la celebración de los Comités Ejecutivos Provinciales será itinerante y que la primera reunión se celebrará en Horcajo de Santiago. Aunque será en esta primera cita cuando se den a conocer todos sus integrantes, Martín Lapeña ha adelantado que como novedad se ha constituido un Comité Asesor, presidido por Marina Moya y formado por los expresidentes del Partido Popular de Cuenca, que aportarán su experiencia y visión estratégica a la toma de decisiones.

Durante la reunión celebrada este jueves, también se han presentado los miembros del Comité de Dirección, que será el encargado de coordinar las líneas estratégicas y la acción política en el territorio, y también de analizar las cuestiones políticas y organizativas relevantes para estar preparados ante un adelanto electoral.

Con esta estructura renovada, la Junta Gestora liderada por José Martín-Buro ha cumplido con uno de los primeros pasos que el Comité Ejecutivo Nacional del PP le encomendó legítimamente y ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de Cuenca con su militancia, la atención plena a los problemas de nuestra gente y la reivindicación de las demandas de toda la sociedad conquense, desde Cuenca hasta Arandilla del Arroyo, municipio más pequeño de nuestra provincia.

Comité de Dirección del PP de Cuenca