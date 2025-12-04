La nieve provoca la primera incidencia del curso en una ruta escolar de la Serranía de Cuenca

La nieve ha provocado la primera incidencia de la temporada en una ruta escolar de la Serranía de Cuenca. Concretamente, dos alumnos no han podido utilizar la línea Valdemeca-Lagua del Marquesado, Huerta del Marquesado-Cañete por la situación en la que el hielo y la nieve habían dejado la carretera.

Los dos afectados son residentes en Valdemeca, primer punto del trayecto, tal y como confirma Efe de fuentes de la Delegación de la Junta en Cuenca.

No obstante, la ruta ha podido continuar a partir de este punto hasta Cañete, final del itinerario, sin consecuencias.

La ruta afectada es una de las 141 que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene desplegadas en la provincia de Cuenca.

Aviso por nieve y bajas temperaturas

Este problema coincide con un día en el que los efectos del invierno se están dejando notar de manera especial en toda la provincia. De hecho, la Serranía está en aviso amarillo por nieve y hielo desde las 12:00 horas por la previsión de unos acumulados de 5 centímetros en cotas por encima de los 1.300 metros.

Cuenca también ha sido la provincia que ha marcado las temperaturas más bajas de toda Castilla-La Mancha en los municipios de Mira (-3 ºC), Salvacañete (-1,5 ºC) y Beteta (-0.9 ºC).