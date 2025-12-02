Es cero turístico, pero este pueblo de 200 habitantes en Cuenca guarda un restaurante con Sol Repsol: "En plena sierra"

La España vaciada esconde destinos desconocidos por el turista medio tales como Huerta del Marquesado: Un pequeño pueblo de la Serranía de Cuenca que alberga un restaurante galardonado con un Sol Repsol que lo sitúa dentro del mapa gastronómico nacional.

Apenas 200 vecinos viven en esta pintoresca localidad conquense ubicada a 1.257 metros de altitud y donde el 60 por ciento del término es puro bosque. Aquí, la naturaleza y la climatología lo es todo: llueve alrededor de 105 días al año y la nieve les visita en hasta 24 ocasiones anuales, según explica el propio Ayuntamiento en su página web.

El pueblo mantiene una arquitectura compacta y popular, calles estrechas y retorcidas y plazas pequeñas para protegerse del viento. Más allá de su pintoresca parroquia barroca de Santa María Magdalena, el Molino del Batán restaurado es una joya de la arqueología industrial que es digna de conocer.

Vista aérea de Huerta del Marquesado. Ayuntamiento

En este paraje natural donde conviven ciervos, gamos, muflones, corzos y jabalíes, Huerta del Marquesado ha sabido esquivar el fantasma de la despoblación rural aprovechando sus recursos hídricos y apostando por una oferta turística basada en el senderismo, miradores y la riqueza micológica.

Cada año rutas, eventos culturales como la Marcha Blume atraen a este municipio más de 400 personas para recorrer la ruta hasta el Collado Bajo recordando la memoria del gimnasta Joaquín Blume y las víctimas del trágico accidente aéreo de 1959 que ocurrió a pocos kilómetros del municipio.

Ruta en Huerta del Marquesado. Ayuntamiento

La alcaldesa Ana María Castillero explica en un vídeo para las redes sociales de 'NosVamosPalPueblo' que esto no es todo lo que ofrecen: "Tenemos un centro de salud con médicos y enfermeros, hay un instituto y un colegio, farmacias... Es decir, que sí que puedes formar una vida en un pueblo".

En pleno corazón de este lugar, ha surgido un destino gastronómico de referencia en la alta cocina: 'Fuentelgato'. Álex Paz y Olga García, esta pareja joven ha hecho de los productos de kilómetro cero su bandera culinaria.

Su cocina se plasma en un menú degustación de nueve pases por 65 euros basado en la estacionalidad, verduras de la huerta local, setas del entorno y carnes de caza. "El trabajo directo con nuestros productores nos pauta un recetario que hace brillar la estacionalidad de nuestro entorno, la tierra y el mar", así lo definen en su propia web.

La sala de 'Fuentelgato' solo tiene cinco mesas y abre sus puertas de lunes a domingo en horario de 14:00 a 15:30 horas, excepto los martes, que permanece cerrado. Un ambiente íntimo donde manda la luz cálida y la madera que te hacen parecer que estás comiendo en casa de algún conocido.

Para los más atrevidos ofertan un menú 'Carta blanca' que oscila entre 90 y 120 euros por persona. Su recetario donde conviven guiños a lo manchego, fondos trabajados, materia prima fresca y creatividad luce desde 2022 un Sol Repsol.

Esto no es todo, 'Fuentelgato' figura en los rankings de 'Opinionated About Dining' como uno de los mejores nuevos restaurantes de Europa, colándose en el top 10.

Esa mezcla de anonimato rural y alta cocina de cercanía ha convertido lo que antes era un secreto en una peregrinación gastronómica. Sin hacer mucho ruido, Huerta del Marquesado se ha convertido en una escapada imprescindible para quien aspire a degustar alta cocina lejos del ruido y rodeado de pinos.