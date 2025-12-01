Carmen, vecina de un pueblo de Cuenca de 100 habitantes sobre la falta de autobús: "Si quieres ir al médico, no puedes"

La falta de frecuencia de autobuses interurbanos es un problema que asola especialmente a la España vaciada. Muchos pueblos de comunidades como Castilla-La Mancha tienen servicios de transporte público muy limitados, a veces con una sola ruta de autobús al día.

Esta insuficiencia dificulta la movilidad de trabajadores, estudiantes y otros usuarios a servicios esenciales tales como la salud, obligándolos a depender del vehículo privado.

En los últimos meses, la Junta de Comunidades y el Gobierno de España han enfrentado posturas sobre la reorganización del mapa concesional de rutas nacionales de autobús. El ejecutivo regional teme que asumir la gestión de las rutas estatales sea inasumible y deje a los pueblos con un servicio aún peor.

La situación es tal que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha implementado medidas como el Transporte Sensible a la Demanda (TSD) que permite a los ciudadanos reservar un vehículo que no sigue rutas ni horarios fijos en áreas de baja densidad de población.

Carmen, vecina de Arguisuelas, un pueblo de Cuenca de apenas 100 habitantes, ratifica con su testimonio esta problemática en un vídeo publicado por la cuenta 'Nosvamospalpueblo' dedicada a mostrar cómo es la vida de las zonas rurales y visibilizar sus oportunidades.

Carmen de Arguisuelas, nos cuenta junto a un grupo de mujeres en un espacio muy especial para ellas, como es la Iglesia de San Lorenzo Martir, lo que hace tan especial a este pueblo. La conversación derivó en el número de personas que habitan en este pueblo, que no suele superar las 100, y nos explicaron algunos de los servicios esenciales, que disponen, como consultorio médico, con un médico, ATS y botiquín que viene 2 veces en semana. También nos explica que hay un autobús que lo comunica con Cuenca y aquí Carmen nos explica con cierta disconformidad, que el horario no es demasiado útil. Ya que este pasa por el pueblo muy tarde y no te permite ir a Cuenca por la mañana, pasando a las 12:45 por este pueblo, por lo que imposibilita asistir a citas médicas, según nos comenta. También disponen de combinación de autobús con Utiel, en Valencia. Cierra contándonos que los niños asisten a un colegio en el pueblo vecino. Ya que en Arguisuelas no disponen de escuela activa actualmente.

"Si quieres ir al médico a Cuenca no puedes porque no hay combinación. El primer autobús que va a Cuenca es a las 12:45", señala. Este horario, según lamenta, hace imposible acudir a las consultas médicas por la mañana o realizar gestiones administrativas en la capital conquense.

Durante el año, el consultorio médico local abre solo dos días a la semana con la visita del médico y la enfermera (ATS). Esos días también se desplaza el botiquín farmacéutico para entregar la medicación que necesitan.

Este esquema sanitario empuja a las 100 personas del pueblo a desplazarse 65 kilómetros hasta la ciudad de Cuenca para pruebas o especialistas. Aunque la línea comunica también con Valencia y Utiel, esa conexión no resuelve las necesidades de quienes dependen del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

"Los horarios son muy raros, no nos aclaramos y si encima llegas más tarde de las dos del mediodía, dime tú de qué me sirve", denuncia esta vecina de Arguisuelas.

Los niños del pueblo, en cambio, sí disponen de un autocar escolar que los recoge a las ocho de la mañana para llevarlos al colegio en Carboneras y después los lleva de vuelta a casa después de comer.

El testimonio de Carmen es el reflejo de muchos municipios pequeños de las zonas rurales donde las rutas de autobuses interurbanos siguen siendo mínimas y las que están disponibles se desarrollan en horarios poco útiles para la vida cotidiana.

Esta sensación de abandono afecta en gran medida a personas mayores o con problemas de salud que no pueden conducir y dependen al 100 por ciento del transporte público.

El futuro a nivel de movilidad de los arguisueleños pasa por el sistema de Transporte Sensible a la Demanda (TSD) donde Arguisuelas está integrada en la zona de cobertura de la Serranía Baja de Cuenca o bien por una ampliación por parte de las administraciones de las frecuencias de los servicios Astra (Áreas Supramunicipales de Transporte Regular de Viajeros).