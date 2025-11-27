El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca cerrará sus puertas en diciembre: así será el traslado de pacientes

El plan de traslado del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca entra en la recta final con el cierre del servicio de urgencias y el traslado de los pacientes, que culminará el 19 de diciembre.

Los detalles del 'Plan de Cierre y Traslado' han sido explicados por los miembros de la Subcomisión para la Gestión del Cierre del Hospital Virgen de la Luz, entre los que se encuentran el delegado provincial de Sanidad, José María Pastor y el gerente del Área Integrada, José Antonio Ballesteros.

En rueda rueda de prensa, han detallado que este plan se iniciará a las 8:00 horas del 13 de diciembre, cuando se lleve a cabo el cierre de las Urgencias y el inicio de esta actividad asistencial en el Hospital Universitario en El Terminillo.

Será también ese día cuando comiencen los traslados en ambulancia de los pacientes de "forma progresiva, ordenada y bajo estrictos protocolos de seguridad clínica y logística".

El cálculo es que tanto el 13 de diciembre como el 14 se evacuen entre 24 y 32 pacientes. Estos traslados se organizarán en entre tres y cuatro caravanas de ambulancias, formadas por 9 ambulancias y una UVI móvil, que se distribuirán en distintos intervalos horarios, lo que permitirá una "gestión escalonada y segura" de los desplazamientos.

A partir del día 15 y hasta el 19 de diciembre, la estimación es que la caravana esté integrada por 4 ó 5 ambulancias, la UVI móvil y una ambulancia colectiva que podrá utilizarse como individual.

Dispositivo

El dispositivo previsto para acompañar a los pacientes estará formado por 12 profesionales de Enfermería, (una enfermera en cada ambulancia más una enfermera de apoyo para posibles incidencias), dos facultativos, tres celadores y la supervisora del área de Salud Mental para la ambulancia colectiva, si fuese necesario.

Además, otros 10 celadores se ubicarán en el vestíbulo principal del Hospital Universitario de Cuenca para colaborar en los ingresos en las plantas de hospitalización de los pacientes que vayan llegando.

Todo el este equipo de profesionales estará coordinado por el Centro Operativo del Traslado (COT) que se ubicará en el Hospital Virgen de la Luz y estará formado por dos facultativos, dos enfermeras y un auxiliar administrativo, apoyados por el Servicio de Admisión de Pacientes Programados.

Por lo que respecta a los circuitos establecidos para el traslado de los pacientes, la Subcomisión ha determinado que será el facultativo responsable de las diferentes plantas o servicios el que decida qué pacientes van a ser trasladados al día siguiente.

Por su parte, los facultativos y supervisoras que se integran en el COT serán los encargados de decidir el orden de traslado de los pacientes, intentando que en la misma caravana de ambulancias se trasladen pacientes de distintas unidades.

Por último, las supervisoras de Enfermería del COT asignarán la planta de hospitalización y habitación a cada paciente en el Hospital Universitario y realizarán la comunicación al servicio de Admisión y a las enfermeras de traslados.

Planning

Está previsto que los días 13 y 14 de diciembre (sábado y domingo) se priorice el traslado de los pacientes procedentes de los servicios quirúrgicos, del área de Pediatría, de Salud Mental y del servicio de Ginecología y Obstetricia.

A partir del día 15 de diciembre se procederá con el traslado de los pacientes más graves ingresados en los servicios médicos del Virgen de la Luz, mientras que los pacientes con previsión de alta hospitalaria en las siguientes horas o días, permanecerán ingresados y serán los facultativos responsables de cada paciente los que determinen qué pacientes deben ser trasladados y cuáles podrán recibir el alta domiciliaria antes del día 19 de diciembre.

Por su parte, los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Luz, serán trasladados en UVI móvil los días 13 y 14 de diciembre y si fuese necesario también el lunes, 15 de diciembre.