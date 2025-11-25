Un cantante colombiano con 15 millones de seguidores actuará por primera vez en Cuenca tras su paso por Madrid

Bless, el cantante colombiano de música urbana con más de 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales, actuará por primera vez en Cuenca el próximo 6 de diciembre.

Según ha anunciado el principal equipo de fútbol de la ciudad Unión Balompédica Conquense, la cita será en el estadio La Fuensanta dentro de la jornada Día del Club.

"No es un rumor, es una realidad. Desde Colombia para el mundo, cerrando su gira, estará en nuestro día del club", destacan el club conquense en la publicación que han compartido. Bless aterrizará en la ciudad de las casas colgadas después de su paso por Madrid en su gira europea.

Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, tiene un vínculo especial con el fútbol conquense, ya que ha invertido en el grupo que se ha hecho cargo este año de la Balompédica con el objetivo de potenciar la proyección del club a nivel internacional.

La jornada también incluirá además un torneo de exhibición donde el equipo de amigos de Blessd se enfrentará al de su gerente, Dímelo Jara. Además, habrá invitados sorpresa, una fanzone y música de DJ para el público.

Con tan solo 25 años, Blessd se ha consolidado como referente latino con éxitos virales y colaboraciones con artistas como Maluma o Ryan Castro.

Esta inesperada visita del artista de Itagüí (Colombia) supone un gran aliciente para el Conquense y desde la dirección deportiva confían en el magnetismo del cantante para atraer afición, inversión y nuevas oportunidades.