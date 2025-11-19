Luto en el PP de Cuenca por el fallecimiento de José Montalvo, uno de sus políticos históricos

El Partido Popular de Cuenca ha confirmado el fallecimiento de José Montalvo Garrido, "una figura clave en la vida política y social de nuestra provincia y un referente para varias generaciones de afiliados y cargos públicos".

Ingeniero agrónomo de formación, su vocación de servicio público le llevó a desarrollar una amplia trayectoria profesional en el PP y en la Administración.

Como recuerda el partido en nota de prensa, entre 1985 y 1995 fue jefe de la Sección de Industrias y Comercialización Agroalimentarias de la Delegación Provincial de Agricultura en Cuenca, y entre 1999 y 2000 ejerció como jefe de Sección Técnica en la misma Delegación. Desarrolló además diversas funciones en materia de concentración parcelaria y formó parte del INEM del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el ámbito político fue concejal tanto en el Ayuntamiento de Cuenca como en el de Bascuñana de San Pedro y ejerció como vicepresidente de la Diputación Provincial durante la Presidencia de Marina Moya, entre 1995 y 1999, etapa en la que también asumió las responsabilidades del área de Obras.

Posteriormente, fue designado senador por la provincia de Cuenca entre 2004 y 2008. Culminó su carrera institucional como subdelegado del Gobierno de España en Cuenca entre septiembre de 2015 y julio de 2016, cargo que desempeñó con dedicación, responsabilidad y enorme sentido institucional.

"Pepe fue mucho más que un compañero. Fue un referente de lealtad, prudencia y compromiso. Su carácter cercano, su experiencia y su visión siempre constructiva hicieron de él una persona muy querida y respetada dentro y fuera de nuestra organización", ha lamentado el PP en su comunicado.

Pésame de Benjamín Prieto

Por su parte, el que ha sido presidente del PP en Cuenca durante 13 años hasta hace unos días, Benjamín Prieto, ha utilizado las redes sociales para despedir a Montalvo, a quien ha calificado "no solo como un amigo" sino como "una excelente persona, con la que he tenido la suerte de compartir más de 30 años de mi vida, desde su etapa de vicepresidente de la Diputación Provincial de Cuenca, director provincial del INEM, senador, subdelegado del Gobierno".

"Nos ha dejado muy pronto, no le ha dado tiempo a terminar tu magnífico proyecto de recopilar más de 50.000 refranes, una pasión por recopilar la sabiduría popular, donde tenía sus raíces tan profundas", ha señalado.