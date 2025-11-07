El TSJCLM confirma la "nulidad" del nombramiento directo de un trabajador en la Diputación de Cuenca

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Diputación de Cuenca, confirmando la nulidad del nombramiento del gerente del área de Desarrollo Territorial y Empleo, efectuado mediante comisión de servicios en 2020 sin convocatoria pública.

Así ha informado CSIF este viernes, refiriéndose al fallo del Alto Tribunal el 27 de octubre. Una sentencia que determina que la institución provincial "infringió la legislación básica en materia de provisión de puestos de trabajo, vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

Por su parte, la Diputación defendió que podía designar directamente a un funcionario en base a la antigüedad y sin convocatoria pública. Pero el Juzgado y la Sala de lo Contencioso-Administrativo establecen que esta forma de provisión "no se ajusta a Derecho" y exige la convocatoria pública.

"La convocatoria pública es una garantía esencial para que todos los funcionarios que cumplan los requisitos puedan concurrir en igualdad de condiciones, incluso cuando se trata de coberturas provisionales", han afirmado desde el sindicato.

"Especialmente grave"

Para CSIF es "especialmente grave" que se haya actuado al margen de los procedimientos de publicidad, lo que constituye "una mala práctica administrativa que no puede repetirse". Incluso en situaciones de urgencia o provisionalidad, la ley "exige procesos transparentes y públicos, que actúan como garantía frente a la arbitrariedad".

"La sentencia reafirma la primacía de la normativa básica estatal (TREBEP) sobre las normas autonómicas en materia de función pública, lo que tiene implicaciones directas en todas las administraciones públicas de Castilla-La Mancha. Y refuerza la exigencia de transparencia en futuras provisiones de puestos", ha sentenciado el sindicato.