Más de 60 alcaldes del PP de Cuenca piden un Congreso para elegir "democráticamente" al sucesor de Benjamín Prieto

Más de un centenar de cargos del PP de Cuenca -66 alcaldes y 40 portavoces municipales- han firmado un comunicado en el que piden la convocatoria de un Congreso Regional urgente para elegir a las personas que tomen el control del partido en la provincia tras la dimisión de su hasta ahora presidente, Benjamín Prieto.

Tras confirmarse la intención del PP regional de que la gestora presidida por José Martín-Buro se encargue de elaborar las listas para los procesos electorales de 2027, estos representantes públicos piden que "el proceso de elección de quienes rigen la formación política sea transparente y participativo" y se rija "con todas las garantías democráticas".

"Este proceso debe servir para reforzar la unidad, la ilusión y la cercanía a nuestros pueblos, con el objeto de seguir siendo la referencia política de todos aquellos conquenses que confían en el proyecto del Partido Popular", ha añadido.

Para argumentar su postura, hacen referencia a una frase recogida en los estatutos del PP aprobados en el último Congreso Nacional: "Si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia, estamos obligados a perfeccionar el funcionamiento interno de nuestro partido".

Estos alcaldes y portavoces reconocen la figura del afiliado como “centro de nuestro partido”, por lo que reivindican su derecho a votar a los órganos directivos del partido en su provincia.

Los alcaldes que reclaman la celebración de un Congreso Provincial del PP de Cuenca son los de Campillos Paravientos, Carboneras de Guadazaón, La Cierva, Garaballa, Landete, Monteagudo de las Salinas, Narboneta, Arguisuelas, Pajarón, Salinas del Manzano, Valdemoro Sierra, Villar del Humo, Víllora, Palomares del Campo, Tresjuncos, Villaescusa de Haro, Villalgordo del Marquesado, El Herrumblar, Ledaña, Minglanilla, El Acebrón, Alcázar del Rey, Huete, Campos del Paraíso, Portalrubio de Guadamejud, Rozalén del Monte, Saceda-Trasierra, Valdecolmenas, Valle de Altomira, Vellisca, Zafra de Záncara, Casas de Fernando Alonso, Casasimarro, El Picazo, Pozoamargo, Alcohujate, Cañaveras, Gascueña, Villaconejos de Trabaque, Villar de Domingo García, La Almarcha, Altarejos, Belmontejo, Buenache de Alarcón, Honrubia, Mota de Altarejos, Piqueras del Castillo, Villarejo Periesteban, Atalaya del Cañavate, El Cañavate, La Hinojosa, Torrubia del Castillo, Buenache de la Sierra, El Provencio, San Clemente, Valdemeca, Villar del Infantado, Pineda de Cigüela, Gabaldón, Vindel, Portilla, Villalpardo, Villar de Cañas y Puebla de Almenara.

Por lo que se refiere a los portavoces representan a los municipios de Alcalá de la Vega, Algarra, Cardenete, Fuentelespino de Moya, Henarejos, Huérguina, Mira, Moya, Carrascosa de Haro, Osa de la Vega, Villamayor de Santiago, Villares del Saz, Iniesta, Villanueva de la Jara, Villarta, Barajas de Melo, Buendía, Tarancón, Villalba del Rey, Casas de Guijarro, Montalbanejo, Casas de los Pinos, Albaladejo del Cuende, Cervera del Llano, Valverde de Júcar, Pinarejo, Santa María del Campo Rus, Vara de Rey, Priego, Villarejo de la Peñuela, Leganiel, Huelves, Mira, Vega del Codorno, Belmonte, Zarzuela, Villalba de la Sierra, Torrejoncillo del Rey, Canalejas del Arroyo, Graja de Iniesta, Puebla del Salvador y Villar y Velasco.

Además, recalcan que este texto continúa recabando apoyos entre representantes del partido en la provincia.

Terremoto por la salida de Prieto

Un movimiento que se produce tras la renuncia del alcalde de Villaescusa de Haro, Benjamín Prieto, a la Presidencia provincial tras 13 años en el cargo.

La dimisión de uno de los dirigentes provinciales menos afines a Paco Núñez, daba al presidente regional, a priori, la oportunidad de retomar el control total del partido en la provincia. Así se interpretaba la elección de José Martín-Buro, uno de sus hombres de confianza, como presidente de la gestora.

De hecho, en su primera rueda de prensa como máximo responsable de los 'populares' conquenses, el también diputado regional avanzaba su intención de confeccionar una Ejecutiva provincial "más amplia y representativa" de cara a los comicios de 2027.

Entre sus primeras decisiones, se producían los nombramientos de Martín Lafuente, teniente de alcalde de Sisante y Raquel Olivero, alcaldesa de Beamud, como nuevos secretario general y portavoz, respectivamente.

Ahora está por ver si esta corriente interna impone su criterio de celebrar un Congreso provincial o Núñez es capaz de mantenerles el pulso con la dirección de Martín-Buro.