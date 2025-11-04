Así era Cuenca hace 735 años: el vídeo que te hace viajar a su época medieval

El Ayuntamiento de Cuenca, en su afán por impulsar la promoción turística y cultural de la ciudad a través de la innovación tecnológica, ha lanzado el vídeo 'Cuenca, siglo XIII'. Una producción audiovisual que permite al espectador visualizar cómo era la capital conquense hace más de siete siglos tras la conquista de Alfonso VIII.

El filme, realizado por la empresa GVAM Mobile Guides, combina imágenes reales tomadas con un dron y una recreación digital en tres dimensiones de Cuenca en el año 1290.

Bajo la dirección técnica del arqueólogo e historiador Míchel Muñoz García, cada detalle ha sido cuidadosamente trabajado para garantizar la autenticidad histórica: desde la trama urbana y los materiales constructivos hasta las costumbres de la época.

El resultado es una experiencia visual totalmente inmersiva que fusiona el patrimonio y la historia con las herramientas digitales más avanzadas. Se observa el proceso de transformación en una ciudad amurallada con su Catedral aún en construcción, calles estrechas y la convivencia entre barrios cristianos, judíos y musulmanes.

La concejala de Turismo, Mara Tirado, subraya que el objetivo es "integrar patrimonio, historia y tecnología para ofrecer experiencias turísticas de alto valor añadido".

El vídeo está disponible en diferentes soportes digitales y se proyectará también en los centros educativos para que los más pequeños sean conscientes del uso que puede adquirir la tecnología para conservar y difundir el patrimonio.