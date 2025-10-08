Un pueblo de Cuenca permanece incomunicado desde el viernes: "Está afectando gravemente al consultorio médico"

La caída de la red de Movistar desde el pasado viernes en Minaya y otros municipios de la comarca de La Manchuela conquense ha generado preocupación entre autoridades, comerciantes y vecinos, que dependen de los servicios de telefonía e internet para su vida diaria y laboral.

El alcalde de Minaya, Juan José Grande, ha mostrado su malestar ante la falta de información sobre la reparación de la avería y ha iniciado gestiones ante la Oficina del Consumidor para tramitar posibles denuncias y solicitar compensaciones a la compañía telefónica.

La interrupción del servicio ha afectado gravemente al Consultorio Local Médico, que ha tenido que reorganizar citas y procedimientos con los pacientes, así como a comercios y ciudadanos que requieren internet para sus trabajos y estudios.

Además, Grande está en contacto con la Dirección de Telecomunicaciones del Gobierno regional para explorar opciones que permitan agilizar la recuperación del servicio en la zona, reclamando a Movistar una respuesta rápida y efectiva ante esta situación que está impactando a toda la comunidad.