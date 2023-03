Encuentran el cadáver de una niña en una vivienda de Tarancón (Cuenca)

La Guardia Civil está investigando el hallazgo, este martes, del cadáver de una niña en una vivienda de la localidad conquense de Tarancón.

Fuentes de la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de esta menor, que como adelantaba La Tribuna de Cuenca y ha ampliado Efe, fue encontrada en una vivienda de la plaza de la Constitución, cerca del antiguo ayuntamiento.

Por el momento, los investigadores están pendientes del resultado de la autopsia y no descartan ninguna hipótesis. No obstante, otras fuentes consultadas por este medio apuntan a que los primeros indicios indican que la causa de la muerte no sería violenta.

El hallazgo del cadáver se producía en la mañana de este martes y desde el primer momento la Guardia Civil se puso al frente de la investigación. Aunque no han trascendido muchos detalles en torno a este suceso, se sabe la niña tendría una edad de entre 9 y 11 años.

Sigue los temas que te interesan