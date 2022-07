Inaugurada la Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras con un gran programa

La inauguración de la XLVIII Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras vuelve a convertir a esta localidad conquense y a toda la comarca en el punto de encuentro del sector durante los próximos tres días. Empresas, cooperativas y entidades de apoyo al medio rural, entre otros, darán lo mejor de sí para mostrar a todo el mundo la calidad que tiene este producto. El encargado de cortar la cinta ante numerosas autoridades presentes así como público y expositores, fue el alcalde de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa. Mostró su satisfacción porque después de dos años “volvemos a estar aquí para recordar a todos que en esta localidad se produce el mejor ajo morado del mundo”.

Sin duda alguna es un año difícil para nuestros agricultores porque “todo el mundo sabe el enorme coste de la producción y además no olvidemos la incertidumbre que hay en la actualidad que afecta a la inestabilidad del producto”. Se enfrentan a un año complicado, desde el punto de vista comercial, pero siempre “tienen la confianza de que saldrán adelante con su esfuerzo”. Lo fundamental es que todas las administraciones estén ahí para “apoyarlos porque eso impulsará el desarrollo económico de toda la comarca”. Eso traerá consigo la generación de muchos puestos de trabajo, pero lo más importante es que, desde el punto de vista social, mientras haya familias “trabajando en este sector nunca se irán de aquí y eso es esencial para fijar la población”, añade Tortosa.

Tortosa confesó que está muy orgulloso de ser conocidos no sólo en España sino también en todo el mundo por la excelente calidad de la producción del ajo morado. No quiso olvidarse de una pieza fundamental en el engranaje del sector del ajo ya que, sobre todo, “los agricultores hacen muchos esfuerzos para sacar adelante la producción”. Destacó la presencia de los medios de comunicación y recalcó la colaboración de los profesionales para que se celebre la Feria Internacional del Ajo en el Recinto Ferial de Las Pedroñeras.

En definitiva, “iniciamos un fin de semana lleno de actividades” y quiso agradecer la ayuda que prestan instituciones como la Diputación provincial de Cuenca, Globalcaja, la Cooperativa San Isidro El Santo de Las Pedroñeras, Coopaman, la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos (ANPCA), IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, AgroBank, etcétera.

La inauguración contó con la presencia de numerosas autoridades como el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez; el presidente del PP de la provincia de Cuenca, Benjamín Prieto, así como otros delegados provinciales del Gobierno regional en Cuenca.

La Ruta del Tapeo

La inauguración de la XLVIII Feria Internacional del Ajo trae consigo también el inicio de la Ruta del Tapeo 2022 por seis establecimientos de la localidad durante este fin de semana de 11.30 a 16.30 horas. Todos los participantes que entreguen su pasaporte sellado completo participarán en el sorteo de un fin de semana pagado para dos personas. Además, tendrán un obsequio en el momento que lo depositen en el punto de información que el Ayuntamiento de Las Pedroñeras tiene en el recinto ferial. Las tapas elaboradas son variadas: Bar Botón (Chipirón con ajos confitado); Café Bar La Cañada (Conos rellenos de ajipollo); Bar Musical Cecil Bar (Tosta de jamón con Ali-Oli); Bar Los Claveles (Secreto ibérico con salsa de bienvenida); Bar Iniesta (Champi@gamba) y Bar de Verano El Parque (Crispy Garlic Chicken).

Los asistentes al recinto ferial también podrán disfrutar a lo largo del día de hoy de una demostración de artesanía del ajo, la presentación del comic ‘Principito Allium’ por parte de su autor Antonio de Benito, demostración de fumigación con drone para todo tipo de cultivo y la presentación de la máquina de cortar ajos. En las primeras horas de la mañana también se celebró la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos (ANPCA) para analizar la situación actual del mercado. El Parque de Viveros es el lugar elegido, a las doce y media de la noche, para un gran espectáculo con la Orquesta Vulkano Show.

Master Ajo Junior, el sábado

Los más jóvenes serán los protagonistas el sábado, a las 11 de la mañana, con el Concurso Comarcal de Habilidad con Tractor a Pedales para luego disfrutar con la grabación en directo del Podcast ‘Grupos de Riesgo’ y ‘Todos en el ajo’. Los asistentes al recinto ferial tienen que estar muy atentos a la visita del Cocinero Loco por el ajo y al Master Ajo Junior para participantes de 6 a 12 años. El chef de Albacete, Quique Cerro, estará, a partir de las 20.30 horas, con el Showcooking y con degustación de tapa con ajo. La música, coreografía y animación, serán protagonistas de nuevo en el Parque de los Viveros, a la una de la mañana, con The Kraken Monster Party y Loro of The Seas Party.

