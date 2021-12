Furibundo ataque de CCOO a los planes de dejar a Cuenca sin tren convencional

El Sector Ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla-La Mancha ha mostrado su oposición "contundente" a cualquier actuación que suponga el cierre de líneas de ferrocarril en la provincia de Cuenca, al tiempo que ha avisado de que hará "todo lo posible" para que esto no se produzca.

De este manera ha reaccionado el sindicato a la propuesta que este martes hizo la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, basada en la supresión y desmantelamiento de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel.

"La secretaria general, acompañada de representantes de la Junta de Comunidades, de la Diputación, del Ayuntamiento y representantes de los empresarios (una reunión a la que no fueron invitados los agentes sociales) ha traído para Cuenca un proyecto cuyo eje principal pasa por hacer desaparecer y desmantelar una línea de ferrocarril. Ocurre precisamente en el Año Europeo del Ferrocarril, una iniciativa de la Unión Europea en la que se pretende potenciar los beneficios del ferrocarril", ha denunciado CCOO en nota de prensa.

El Sector Ferroviario de la FSC da la bienvenida a las propuestas para mejorar la movilidad de la ciudadanía favoreciendo el acceso al ferrocarril, "pero no a costa de mutilar líneas del ferrocarril porque esto es ir contra lo que se está diciendo en toda la Unión Europea". "Es ir en contra de apostar por el transporte de mercancías por ferrocarril, es ir en contra de la descarbonización, y es ir en contra del medio ambiente".

"Claro que estamos de acuerdo en aumentar las circulaciones con trenes AVANT, con el establecimiento de abonos, con facilitar el acceso a la alta velocidad del máximo número de personas de las distintas poblaciones de la provincia, son propuestas que desde CCOO venimos haciendo hace años, pero no a costa del desmantelamiento total de líneas ferroviarias consolidadas" han indicado.

Desde CCOO se reclaman desde hace muchos años "inversiones para hacer estas líneas ferroviarias más atractivas y rentables". Es más, estas líneas se deben mantener como alternativa de movilidad "cuando por cualquier circunstancia y distintas causas (por causas climatológicas, o averías) no se pueda hacer uso de las líneas de Alta Velocidad".

"El Sector Ferroviario de FSC-CCOO CLM no se va a quedar de brazos cruzados ante este despropósito y hará todo lo posible para que no se lleve a cabo una propuesta ferroviaria que creemos que da pasos de cangrejo en lo referente al nuevo modelo ferroviario que se quiere implantar en Europa, un modelo donde sí se apuesta por las inversiones, adecentamiento y potenciación de estas líneas, y no por su total destrucción", han defendido.

