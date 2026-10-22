El Ayuntamiento de Ciudad Real lleva a la justicia a la Junta por tener que devolver 371.000 euros de una ayuda de 2022

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha llevado al juzgado de lo contencioso-administrativo la solicitud de anulación de la resolución que exigía el reintegro de los 371.000 euros correspondientes al Plan Corresponsables de 2022.

En cuanto al ejercicio de 2023, con un importe de devolución de 270.000 euros, el Consistorio ha presentado un recurso de reposición ante la Junta.

Ambos ejercicios suman 600.000 euros, que la Junta reclamó al Ayuntamiento y que ya han sido abonados pese a que "los servicios y programas previstos en el Plan Corresponsables fueron prestados".

La concejala de Educación e Igualdad, María José Escobedo, ha anunciado que la decisión de acudir a la vía judicial se debe a la defensa de los intereses de la ciudadanía ante la "extorsión y el atropello administrativo y político contra los vecinos y las familias de Ciudad Real por parte de la Junta".

Para Escobedo, el Plan Corresponsables no está dirigido a facilitar la conciliación o apoyar a madres y padres, sino a "buscar el más mínimo pretexto administrativo para hacer caja a costa de nuestra ciudad".

"En 2025 el Instituto de la Mujer decidió reabrir los expedientes y reclamar la devolución de las subvenciones de los ejercicios de 2022 y 2023 por cuestiones administrativas que no se corresponden a la realidad del procedimiento", ha lamentado.

Por ello, ha denunciado la "sensación de chantaje o de extorsión política-financiera". "No nos vamos a amedrentar y seguiremos defendiendo los intereses de los vecinos", ha expresado.

Recorte del 48 %

Por otro lado, la edil ha asegurado que la Junta ha reducido en un 48 % la financiación del Plan Corresponsables desde el año 2022.

"Se trata de un tijeretazo muy preocupante ante el que hemos respondido desde el Ayuntamiento poniendo en marcha el Programa Concilia Ciudad Real, con fondos municipales, para que ni una sola familia se quede desamparada en sus necesidades de conciliación", ha expresado.

Por todo ello, ha acusado a la Junta de tener "un cinismo muy grande para dar lecciones de igualdad y de discurso social cuando la realidad de sus hechos es radicalmente opuesta".