El Consorcio RSU convierte a Ciudad Real en capital europea de la gestión de residuos y el compostaje

El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real reúne en la provincia a cerca de 70 representantes de ocho países europeos para abordar el compostaje comunitario.

El 21 y 22 de octubre, Bolaños de Calatrava será el escenario que acoja la clausura del proyecto CORE, liderado por la entidad RSU en el marco del programa Interreg Europe.

Un encuentro que permitirá compartir los resultados de esta iniciativa y abordar los retos de la gestión de los biorresiduos y el compostaje comunitario, especialmente en los municipios rurales.

Foto de familia en el RSU Clausura CORE en Bolaños de Calatrava. . RSU Ciudad Real.

Organizadas por RSU Ciudad Real, las jornadas incluyen actividades en Bolaños de Calatrava, Almagro y Manzanares, donde contarán con la participación de representantes de los socios europeos, administraciones públicas, entidades especializadas y profesionales del sector.

La apertura institucional ha contado con las intervenciones del presidente del Consorcio RSU y diputado provincial, Carlos Villajos; el gerente de la entidad, José Manuel Labrador; y el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde.

Durante el acto, los tres han coincidido en la importancia de adaptar la gestión de los biorresiduos a las necesidades de cada territorio y avanzar en soluciones de compostaje doméstico y comunitario.

En esta línea, Villajos ha subrayado que "este proyecto responde a una realidad muy concreta de nuestra provincia: no podemos gestionar los residuos orgánicos de la misma manera en una gran ciudad que en un pequeño municipio rural".

El presidente del Consorcio RSU ha incidido en la necesidad de adaptar las soluciones a las características de cada localidad y ha destacado que "el compostaje doméstico y comunitario permite tratar una parte de los residuos cerca del lugar donde se generan, implicar a los vecinos y convertir la materia orgánica en un recurso útil".

José Manuel Labrador en su intervención durante el acto. RSU Ciudad Real.

Por su parte, Labrador ha resaltado que "la celebración de este encuentro convierte a Ciudad Real en un punto de referencia europeo para debatir cómo gestionar los biorresiduos de una manera más cercana, eficiente y adaptada al medio rural".

Además, ha puesto el foco en el intercambio de experiencias entre los socios europeos y en la contribución de la provincia al proyecto, señalando que "CORE demuestra que la cooperación europea sirve para resolver problemas concretos".

"Hemos aprendido de otras regiones, pero también hemos aportado experiencias desarrolladas en nuestra provincia que ya han sido estudiadas o replicadas en otros territorios europeos", ha añadido.

Para Valverde es un "orgullo" que la provincia acoja la clausura de CORE, un proyecto que demuestra la capacidad de Ciudad Real para liderar iniciativas europeas en materia de sostenibilidad.

El presidente de la Diputación ha subrayado que la recuperación de residuos constituye "un compromiso social y moral" de las administraciones y la ciudadanía para avanzar hacia una economía circular completa.

En este sentido, ha insistido en la importancia de mejorar las instalaciones y los sistemas de tratamiento, pero también de reforzar la concienciación ciudadana, un desafío que requiere tiempo y esfuerzo colectivo.

Así, ha defendido que el intercambio de experiencias y la transferencia de buenas prácticas entre territorios europeos permitirán acelerar el aprovechamiento de los residuos orgánicos y avanzar hacia el objetivo de residuos cero.

También ha felicitado al Consorcio RSU por el trabajo realizado y por liderar el proyecto, y ha agradecido la participación de los representantes europeos, destacando la importancia de compartir experiencias de éxito para avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos.

El proyecto CORE cuenta con un presupuesto global de 2,06 millones de euros y reúne a nueve socios de ocho países europeos: España, Alemania, Bélgica, Polonia, Hungría, Italia, Suecia y Grecia.

Además, cuenta con la European Compost Network como entidad asesora. Su objetivo es mejorar las políticas públicas de gestión de los biorresiduos, especialmente en territorios rurales y con baja densidad de población.

Durante el proyecto se han identificado 33 buenas prácticas, celebrado 12 eventos de aprendizaje y conseguido hasta el momento diez mejoras de políticas públicas, superando las ocho previstas inicialmente.

Estas actuaciones han contribuido a impulsar cambios en ordenanzas, planes, programas, subvenciones, guías de compostaje e instalaciones vinculadas al tratamiento de los biorresiduos.

Liderazgo europeo

Entre los principales resultados alcanzados por el Consorcio RSU Ciudad Real destacan la elaboración de la Guía de compostaje doméstico y comunitario, el desarrollo de iniciativas de vermicompostaje —compostaje mediante lombrices— y la implantación de proyectos de compostaje comunitario en 20 poblaciones rurales de la comarca de los Montes de Ciudad Real.

A estas iniciativas se suman los proyectos de compostaje en los huertos urbanos de Ciudad Real y en Miguelturra, las actuaciones de compostaje educativo en Valdepeñas y las experiencias desarrolladas en los centros de atención a personas con discapacidad de Villanueva de los Infantes y Manzanares.

Jornadas laborales y visitas técnicas

El programa contempla la presentación de los resultados obtenidos durante el proyecto, un taller de trabajo con representantes de los distintos territorios y una sesión dedicada a los retos futuros de la gestión de los biorresiduos, en la que participarán especialistas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la European Compost Network.

La agenda se completa con visitas técnicas a las instalaciones de compostaje del Centro de Tratamiento de Residuos de Almagro y al proyecto desarrollado en el CADI de Manzanares.

En este último centro, el compostaje permite gestionar los residuos alimentarios generados en las propias instalaciones, realizar el seguimiento del proceso a través de una aplicación y aprovechar el compostaje obtenido en proyectos municipales de plantación.

La jornada del 22 de octubre concluirá con la última reunión del comité de dirección y las tareas de cierre del proyecto.