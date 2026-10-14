El PP de Ciudad Real activa su maquinaria electoral para el 29-N: Rocío Zarco estará al frente del comité de campaña

El Partido Popular de Ciudad Real ha puesto en marcha la organización de la precampaña y la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la designación de Rocío Zarco como responsable del comité de campaña y de María Antonia Álvaro al frente del comité electoral provincial.

Así lo ha dado a conocer el presidente del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, con motivo de la reunión que han mantenido este miércoles la Junta Directiva Provincial y el Comité Ejecutivo del partido, con la presencia del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, para coordinar la movilización electoral y preparar las actuaciones con las que los populares aspiran a lograr la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno de España.

En declaraciones a los medios de comunicación, Valverde ha dicho que el PP afronta los comicios con "mucha ilusión" y ha defendido la necesidad de que haya un cambio político para abordar los problemas de la provincia, entre ellos el agua, las infraestructuras y la vivienda.

Valverde ha criticado la falta de avances en conexiones viarias que considera necesarias para Ciudad Real, entre ellas la A-43 y la conexión con Toledo, y ha cuestionado la gestión de la ministra de Vivienda y cabeza de lista del PSOE por la provincia, Isabel Rodríguez, a la que ha calificado de "ministra de la desvivienda".

También ha reprochado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que haya estado más preocupado por sus diferencias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que por los intereses de la comunidad autónoma.

España vs Sánchez

Por su parte, Núñez ha defendido que las próximas elecciones no se limitan a una competición entre partidos, sino que plantean "una disyuntiva entre España y Sánchez".

Y ha reclamado un cambio de gobierno para modificar las políticas fiscales, de vivienda, agricultura y ganadería, así como para alcanzar acuerdos en materia de financiación autonómica y agua.

Según Núñez, la llegada de Feijóo al Gobierno permitiría una reducción generalizada de impuestos para familias, agricultores, autónomos y empresas, así como rebajas del IVA de la electricidad, los combustibles, los alimentos y la vivienda.

Preguntado sobre la elaboración de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado, Núñez ha afirmado que el proceso todavía no ha comenzado y que corresponde al Comité Electoral Nacional, de acuerdo con los estatutos del partido.

"Lo más importante no es quien ocupe un escaño en el Congreso o en el Senado, es que seamos capaces de ilusionar, de comprometer, de hacer partícipes cada vez al mayor número posible de vecinos de Ciudad Real", ha mantenido Núñez, que ha dicho que la prioridad actual es organizar el partido y extender su presencia por el territorio antes de abordar la confección de las listas electorales.